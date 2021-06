Schwerer Unfall mit Kind in Pfahlbronn

Am Freitag hat sich in Pfahlbronn ein schwerer Unfall mit einem Kind ereignet. Ein zwölf Jahre alter Junge fuhr gegen 11 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Gmünder Straße in Richtung Lorcher Straße. Die Einkäufe, die er kurz vorher getätigt hatte, hatte er sich ans Fahrrad gehängt. Vermutlich deshalb stürzte er laut Polizei auf die Fahrbahn und prallte dabei mit dem Kopf gegen einen Sattelschlepper, der in diesem Moment neben ihm fuhr.

Der Junge trug keinen Fahrradhelm. Bei dem seitlichen Zusammenstoß mit dem Auflieger erlitt er schwere Verletzungen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur genauen Klärung des Unfalls ein Gutachten an.