Schwerer Unfall: A6 musste gesperrt werden

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmorgen auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Schnelldorf und Crailsheim ereignet. Die Autobahn war deshalb voll gesperrt.

Ein 42-jähriger Sattelzugfahrer musste gegen 7 Uhr aufgrund stockenden Verkehrs sein Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 41-jähriger Fahrer eines Kleinlastwagens erkannte dies zu spät und fuhr auf den Sattelzuganhänger auf. Bei dem Unfall wurde der 41-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 41-jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

An der Unfallstelle kam es noch zu zwei weiteren medizinischen Notfällen. Eine unmittelbar hinter dem Unfall im Stau stehende 20-jährige Frau erlitt eine Panikattacke und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im weiteren Verlauf wurden die eingesetzten Polizeibeamten auf einen Autofahrer aufmerksam, der auf der linken Fahrspur im Stau stand und vermutlich einen schweren Bandscheibenvorfall erlitt. Hierzu musste nochmals ein Rettungshubschrauber landen, um diesen akuten Vorfall zu behandeln. Auch dieser Fahrer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn war während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen von 7 bis etwa 8.30 Uhr voll gesperrt.