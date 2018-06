Schwerer Raub auf Tankstelle: Täter gefasst

Wie Polizei und die Staatsanwaltschaft Ellwangen mitteilen, scheint der schwere Raub auf eine Tankstelle in Heidenheim geklärt. Gegen einen 21-Jährigen aus dem Kreis Heidenheim erging am Dienstag ein Haftbefehl. Er steht im dringenden Verdacht, in Heidenheim zweimal eine Tankstelle überfallen zu haben.

Die Polizei hatte nach einer Öffentlichkeitsfahndung einen Hinweis auf den jungen Mann erhalten. Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei bestätigten den Verdacht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes. Dort wurde der 21-Jährige am Dienstag festgenommen. Er gab mittlerweile zu, sowohl den Überfall am vergangenen Dienstag als auch den Überfall Ende April begangen zu haben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidenheim dauern noch an. Der 21-Jährige sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.