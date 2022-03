Schwere Aufgabe für SG2H-Damen

An diesem Samstag gastieren die Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen bei der zweiten Mannschaft des VfL Waiblingen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr in der Rundsporthalle in Waiblingen.

Nachdem am vergangenen Samstag das Spiel gegen den TSV Denkendorf Schiedsrichter bedingt ausfallen musste, freuen sich die Handballerinnen der SG2H um das Trainerduo Oppold/Ilg umso mehr auf das anstehende Spiel. Das Hinspiel gegen den VfL Waiblingen II im November gestaltete sich auf Augenhöhe und war von Anfang bis Ende spannungsgeprägt (24:24).

Der bisherige Saisonverlauf der Waiblinger Tigers kann sich sehen lassen: Mit dem aktuell dritten Tabellenplatz sind diese im Kampf um einen Aufstiegsplatz voll dabei. Davon wollen sich die Damen der SG2H allerdings nicht beeindrucken lassen und vertrauen auf ihre Stärken und den Teamspirit.

Die Waiblinger Tigers sind eine sehr junge Mannschaft und die Damen aus Hofen/Hüttlingen müssen sich durchaus auf ein sehr schnelles Spiel einstellen. Ziel ist es, die gewohnte Abwehrstärke der SG2H von Anfang an auf die Platte zu bringen und die Würfe, wie die der angriffsstarken Spielerin Lara Kuhn, zu unterbinden. Mit warmem Herz und kühlem Kopf, sowie mit überlegten und cleveren Aktionen im Angriff sollen die zwei Punkte mit nach Hause gebracht werden.