Schwella ist Tiroler Meister

Lukas Schwella vom LAC Essingen siegte bei den Tiroler Meisterschaften im Crosslauf in Breitenbach am Inn. Gemeinsam mit der allgemeinen Klasse, U 23 und U 20 ging der 18-jährige Student über die Kurzdistanz für die Turnerschaft Innsbruck an den Start. Die 3,6 Kilometer lange Strecke verlief über Wiesen und Acker am Ufer des Inns und wurde zusätzlich mit zahlreichen Hindernissen wie Baumstämme und mit engen Kurven ausgestattet.

In einem schnellen und intensiven Rennen konnte sich Schwella mit einer Zeit von 12:35,4 Minuten durchsetzen und kam damit knapp eine Minute vor dem Vizemeister seiner Altersklasse U 20 ins Ziel und wurde Tiroler Meister. Gesamt musste sich der Athlet nur mit vier Sekunden dem Tiroler Meister geschlagen geben und erreichte den zweiten Platz im Gesamtklassement.