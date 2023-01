Schweinezuchtbetriebe vor Herausforderungen

Der Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamts Ostalbkreis hat bei der Fachtagung für Schweinehalter im Kellerhaus in Aalen-Oberalfingen über neue Wege in der Schweinehaltung informiert. Mitveranstalter waren der Verein für Landwirtschaftliche Fachbildung Ostalbkreis und der Beratungsdienst Schweinehaltung Baden-Württemberg.

Viele Gesetzesänderungen für mehr Tierwohl stellen laut Landratsamt vor allem die Schweinezuchtbetriebe vor große Herausforderungen. Mit der Aussicht der derzeitig niedrigen Notierungen stehen viele Schweinehalter vor der Frage: Investieren oder die Schweinehaltung aufgeben?

Anne-Claire Gehrig vom Geschäftsbereich Veterinärwesen des Ostalbkreises berichtete über das aktuelle Geschehen der Afrikanischen Schweinepest und über den Aktionsplan Ringelschwanz im Ostalbkreis, demzufolge auf das Kupieren der Schwänze verzichtet werden soll. Über die Hälfte der Schweinehaltungsbetriebe kupiert laut Gehring inzwischen nicht mehr. Wichtig für das Gelingen des Langschwanzes sei vor allem das Beschäftigungsmaterial, ausreichend Platz und das Angebot an frischem Wasser.

Lukas Schmidle von der Landesanstalt für Schweinezucht (LSZ) Boxberg referierte über Umsetzung und Erfahrungen mit dem Langschwanz an der Landesanstalt für Schweinezucht. Schmidle stellte zudem Erste Hilfe-Maßnahmen bei möglichen Schweinebissen vor. Er machte klar, dass von Seiten der EU der Druck auf die Umstellung zu Langschwanz weiter steigen werde.

Über die praktische Umsetzung berichtete Martin Stodal. Er knüpfte mit eigenen Erfahrungen an seine Vorredner an. In erster Linie müssten die Ferkel gesund sein, hierbei seien vor allem das Wasser und die Toxinbindung aus dem Futter notwendig, berichtete Stodal. Bei gleichzeitiger Stressverminderung könne hier schon viel bewirkt werden.

Benjamin Unangst (LSZ Boxberg) berichtete über die Änderungen bei den Förderungen beim Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT). Neu ist nun die Förderung der Deutschen Landrasse und des Deutschen Edelschweins. Neu hinzugekommen sind Maßnahmen für die Ferkelaufzucht und die Ferkelerzeugung. Wichtig für die FAKT-Förderungen sei, dass der Vorantrag bis zum 31. Januar gestellt werden muss.

Lukas Schmidle referierte anschließend zum Thema Herausforderungen für die Ferkelerzeuger. Durch die Änderungen der Tierschutznutztierhaltungsverordnung müssen die Sauen vom Absetzten bis nach der Besamung mehr Platz erhalten. Abgerundet wurde der Beitrag von Tobias Urban, der über eigene Erfahrungen mit dem Abferkeln sprach. Er zeigte den Landwirten, wie er die Gesetzesänderungen umsetzte und wie die ersten Erfahrungen damit sind.

Bei der anschließenden Diskussion wurde deutlich, wie brisant die Themen für die Schweinehalter sind. Die Landwirte brachten in ihren Beiträgen zum Ausdruck, dass zusätzliche rechtliche Vorgaben und höhere Anforderungen zwangsläufig zu höheren Produktionskosten führen würden. Damit dies von den Betrieben überhaupt umgesetzt werden kann, müssten aus Sicht der Landwirte in der Folge auch die Verbraucherpreise ansteigen.