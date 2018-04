Schweigeminute für Opfer von Arbeitsunfällen

Gedenken an die Opfer von Arbeitsunfällen: Die Gewerkschaft IG BAU im Ostalbkreis ruft zum Workers‘ Memorial Day an diesem Freitag, 27. April, um 12 Uhr zu einer Schweigeminute auf. Nach Angaben der Gewerkschaft kam es auf Baustellen in Baden-Württemberg 2017 zu rund 13 400 Arbeitsunfällen, zwölf Unfälle endeten tödlich. Die Gewerkschaft kritisiert die Haltung mancher Arbeitgeber, im Arbeitsschutz einen Kostenfaktor zu sehen: „Unternehmen sind dazu verpflichtet, für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Wer daran spart, handelt unverantwortlich“, heißt es in einer Stellungnahme der IG BAU.