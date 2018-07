Schwarz-Weiß ist die Nummer Eins in der Region

Honorig ist es im Imtech-Forum zugegangen, aber es war bewusst kein Riesenfestakt nach dem 1:0-Freundschaftssieg über Österreich beim U18-Länderspiel im Scholz-Stadion. Der VfR Aalen feierte „nur“ 90 Jahre Geburtstag. Geschichte hat der vor 90 Jahren in der „Eintracht“ gegründete Verein aber genug geschrieben und er ist schlicht „der“ Fußballverein in der Region und darüber hinaus.

Gezittert werden musste nicht wie beim 1:1 gegen die zweite Mannschaft des VfB, das zum vorzeitigen Klassenerhalt in der vergangenen Saison reichte. In der elften Minute machte der Mainzer Patrick Shawn das 1:0 klar und die deutsche U18 dominierte den Rest des Spiels. Und der VfR dominiert die Region als „Nummer Eins“, stellte beim Festakt dann auch VfR-Präsident Berndt-Ulrich Scholz fest – Schwarz-Weiß habe Geschichte geschrieben, und im Rohrwang befinde sich sicher eines der schönsten Stadien im süddeutschen Raum, ausgebaut und perfektioniert seit 1998. Es sei ein „Meilenstein“ für die Stadt, freute sich Oberbürgermeister Martin Gerlach – und natürlich über den Klassenerhalt.

Vom „Bazillus Fußball“ sprach Landrat Klaus Pavel. Rede man in der Region über Fußball, „landet man schnell beim VfR.“ Was mit dem Stadion im Rohrwang baulich auf den Weg gebracht worden ist, sei „allererste Sahne.“ Der VfR stehe aber auch für das Miteinander der Haupt- und Ehrenamtlichen und für seine gute Jugendarbeit. Schließlich bestehe der Verein nicht nur aus seiner ersten Mannschaft. Sie ist, stellte der Geschäftsführer des Württembergischen Fußballverbands, Michael Hurler fest, einer der drei Top-Vereine im Verband. Stolz könne man auf das tolle Stadion und auf das Ambiente im Imtech-Forum sein. Und wenn in Aalen ein Länderspiel anstehe, genüge ein Anruf: „Dann ist eigentlich schon so gut wie alles besprochen.“ An den kleinen Festakt schloss sich ein Bilderrückblick an. VfR-Pressesprecher Sebastian Gehring nahm die Gäste mit in die 90-jährige Vereinsgeschichte. (lem)