Schwäbisch-Büchlein sorgt für 5260 Euro Spenden

Aalen (an) - Nach dem großen Erfolg des ersten 190-Seiten-Büchleins „Schwäbisch – von Anedosa bis Zweeder“ vor Weihnachten 2020 hat sich Autor Siegfried Wiedemann hochmotiviert an eine Fortsetzung gemacht. Bereits im Herbst 2021 konnte er den zweiten Band seiner kleinen „Schwäbisch“-Reihe präsentieren. Auf jetzt bereits 256 Seiten dreht sich alles um „Schwäbisch – Z‘Schad zom Vergessa“.

Mit viel Liebe und Sachverstand hat Wiedemann schwäbische Gedichte und Wörter zusammengetragen, um sie so vor dem Vergessen zu bewahren. Und wieder stand beim Verkauf ein gemeinnütziger Zweck im Vordergrund, denn der Reinerlös von 5260 Euro kommt sozialen Einrichtungen in der Region zugute. Dass der Verkaufserlös dieses Mal sogar noch etwas höher ist als beim ersten Mal, liegt unter anderem daran, dass das Buch zusätzlich zu ausgewählten Filialen der Kreissparkasse Ostalb auch im Nachbarlandkreis Heidenheim bei einigen Filialen der dortigen Sparkasse erhältlich war.

Je 1000 Euro gingen an das Haus der Hoffnung – Hilfe für Nepal in Schwäbisch Gmünd, die Burkina Faso-Hilfe Hüttlingen und an Hilfsaktionen der Katholischen Kirche in Neuler für Ecuador. Je 500 Euro erhielten der evangelische und katholische Kindergarten in Unterkochen, der Kindergarten Hokuspokus in Wasseralfingen sowie der Förderverein der Klinik Heidenheim, letztere Spende wurde durch die Kreissparkasse Heidenheim aufgestockt. Über 300 Euro freute sich der Schülerhort Oberkochen, ebenfalls inklusive einer Aufstockung durch die Kreissparkasse Ostalb.

Einige Exemplare des Büchleins wurden nach Norwegen, Kanada, in die USA und sogar nach Australien versandt. Über 1000 Exemplare hat die Druckerei Opferkuch angefertigt. Seinen früheren Sparkassenkolleginnen und –kollegen ist Wiedemann dankbar: „Weit über die Hälfte der Bücher wurden in den Sparkassenfilialen verkauft.“

KSK-Vorstandsvorsitzender Markus Frei: „Wir haben dieses schöne Projekt unseres früheren, langjährigen Mitarbeiters wieder gern unterstützt. Es ist sehr erfreulich, dass so viele Bücher verkauft wurden und dadurch diese eindrucksvolle Spendensumme zusammenkam.“