Schwacher Auftritt von der SG MADS Ostalb endet mit Abstieg aus der Regionalliga

Im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt gegen den Tabellenzweiten BEG United aus Emmendingen begannen die Ostalbvolleyballer äußerst nervös gegen einen äußerst abwehrstarken Gegner – am Ende stand eine 0:3 (26:28, 23:25, 21:25)-Niederlage und der Abstieg aus der Regionalliga.

Die MADS Abwehr funktioniert bis zum Stande von 10:6, als der der gegnerische Zuspieler zum Aufschlag antrat. Mit seinen gefährlichen Sprungflatteraufschlägen wirbelte er die sonst so stabile Annahme der Ostälbler gehörig durcheinander und brachte sein Team mit 10:11 nach vorn. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Gäste ihre eindeutigen Vorteile im Bereich Annahme hatten, während die Aalener mehr Druck im Angriff entwickeln konnten. Bis zum 26:26 ging es hin und her, bis zwei vergebene Angriffschancen der Gastgeber den 26:28 Satzgewinn der Gäste beschlossen.

Auch im zweiten Satz konnte das Heimteam seine Verkrampfung niemals ablegen, auch eine 13:10 Führung bewirkte keine Änderung, die Fehlerquote bei der Ballannahme und im Angriffsspiel waren entscheidend für den 23:25 Erfolg eines Gegners, der mit Sicherheit auch nicht seinen besten Tag erwischt hatte.

Im dritten Abschnitt war anfangs eine gewisse Konstanz festzustellen, die MADS Angreifer agierten variabler und konnten häufiger punkten. Eine scheinbar beruhigende 8:4 Führung brachte jedoch keine Sicherheit ins MADS Spiel, das weiterhin von zahlreichen Eigenfehlern geprägt war. Beim Stande von 17:19 konnte der MADS Block mit Niklas Bareiß und Jonas Brenner einige Mal erfolgreich agieren, die BEG Annahme war jedoch weiterhin stabil, ihr überragender Außenangreifer war nicht zu bremsen, mit 21:25 war die 0:3 Schlappe besiegelt, gleichbedeutend mit dem Abstieg in die Oberliga.

Nun gilt es für die Ostälbler eine intensive Bestandsaufnahme durchzuführen, um für die nächste Saison eine schlagkräftige Truppe in der Oberliga stellen zu können.