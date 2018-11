Schwabsbergs Manuel Lallinger: „Ganz einfach wird das nicht werden“

Für die Bundesliga-Kegler des KC Schwabsberg gilt es an diesem Samstag (13 Uhr) im DKBC-Pokal in der dritten Runde daheim gegen den ESV Lokomotive Elsterwerda aus Brandenburg eine weitere Hürde zu nehmen. Elsterwerda zählt zu den Spitzenteams der 2. Bundesliga Nord/Ost. Hinter Geiseltal-Mücheln, Wolfsburg und Zerbst belegen die Brandenburger mit 10:8 Punkten Rang vier in der Tabelle.

Sicherlich ein interessantes Los, das der Pokal den Keglern von der Ostalb beschert hat und spannend dazu. Ein Gegner mit dem man noch nie die Klingen gekreuzt hat und der immer auch für eine Überraschung gut ist. KC-Spieler Manuel Lallinger: „Unser Ziel ist es, die dritte Runde möglichst unbeschadet zu überstehen. Ganz einfach wird das nicht werden. Wir werden uns aber ins Zeug legen um die Begegnung als Vorbereitung auf den Rückrundenstart gegen Zerbst zu nutzen.“