Schwabsbergs Kegler ziehen ins deutsche Pokal-Viertelfinale ein

Die phantastische Stimmung im KC-Kegelcenter in Schwabsberg war die Würze in der Achtelfinalbegegnung zwischen dem KC Schwabsberg und dem SSV Bobingen. Keglerisch hatte das „Schwabenderby“ zwischen den Württembergern und den Bayern beileibe nicht immer das ganz hohe spielerische Niveau und dennoch erfüllte die Partie mit drei wirklich exzellenten und überaus sehenswerte Einzelleistungen: Tagesbestwert durch Manuel Lallinger mit 641 Kegeln, 637 Kegel durch Timo Hehl und 629 Kegel durch Damir Cekovic, dennoch höhere Ansprüche. Am Ende behielten die favorisierten Ostwürttemberger, mit einem hochverdienten 6:2, 3622:3389 Kegeln und 15:9-Gewinnsätzen, keineswegs unverdient, gegen den Zweitligisten SSV Bobingen die Oberhand.

„Die Stimmung auf der Bahn hatte beinahe schon Champions League-Niveau. Mit ein Verdienst der stimmgewaltigen Bobinger Anhängerschar. Das Spiel selbst ist rasch erklärt. Wir haben uns das Leben in den ersten beiden Dritteln ein bisschen selbst schwer gemacht. Kommende Woche gegen Güßbach müssen wir da noch eine Schippe auflegen“, erklärte Schwabsbergs Manuel Lallinger. Schwabsberg ist mit diesem Erfolg einer von vier Erstligisten, die sicher im Viertelfinale des DKBC-Pokals stehen. So setzte sich am Ende der Favorit dank dreier, wirklich erstklassiger Ergebnisse gegen den ausgesprochen engagiert auftretenden Zweitligisten durch. Eine Begegnung, die insbesondere in den ersten beiden Dritteln, vor allem bei den Gästen, Laune machte und so tolle Pokalstimmung im Kegelcenter aufkommen ließ.