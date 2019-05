Schwabsbergs erster Meister-Matchball

Es riecht nach Vorentscheidung in der Fußball-Kreisliga A II. Beim drittletzten Spieltag am Mittwochabend (Anpfiff aller Spiele um 18:30 Uhr) hat Klassenprimus Schwabsberg-Buch die große Chance, durch einen Sieg in Stödtlen die vorzeitige Meisterschaft zu bejubeln. Im Abstiegskampf hingegen ist der SV Ebnat kaum noch zu retten.

Bereits seit Anfang Oktober steht die DJK-SG Schwabsberg-Buch (1./63 Punkte) ununterbrochen an der Tabellenspitze. Ihren zwischenzeitlichen Durchhänger zu Jahresbeginn mit vier Spielen ohne Sieg hat die Mannschaft von Trainer Branko Okic hinter sich gelassen und ihren Vorsprung zuletzt kontinuierlich ausgebaut. Die Englische Woche bietet den Rainauern nun die Gelegenheit, vorzeitig Nägel mit Köpfen zu machen. Ein weiterer Sieg genügt zur Meistersause, die bereits am Mittwochabend steigen kann – vorausgesetzt der Spitzenreiter verwertet auf fremdem Platz beim SV DJK Stödtlen (5./50) seinen ersten Matchball.

Remis könnte reichen

Ein Selbstläufer wird das aber in keinster Weise werden. Vielmehr besitzen die Hausherren nach drei Siegen in Serie selbst noch theoretische Chancen, den zweiten Platz und damit die Aufstiegsrelegation zu erreichen, sind dazu aber auf Schützenhilfe angewiesen.

Schwabsberg hingegen würde sogar ein Remis zum Titelgewinn genügen, vorausgesetzt die Sportfreunde Dorfmerkingen II (2./56) unterliegen zeitgleich im Verfolgerduell beim SV Kerkingen (4./52). Setzt sich der SVK hier durch, würde das Rennen um den Relegationsplatz noch einmal richtig spannend werden. Darauf hofft insbesondere der TSV Hüttlingen (3./54), der aufgrund der jüngsten 4:5-Schlappe in Adelmannsfelden den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand hat und nun im Heimspiel gegen den SV Ebnat (15./24) in die Erfolgsspur zurückfinden will. Für jene Ebnater könnte es ein ganz bitterer Mittwochabend werden, denn im Falle einer weiteren Niederlage wäre der Absturz des Ex-Landesligisten in die B-Klasse besiegelt.

Ebnat vor Abstieg

Denn durch den feststehenden Abstieg des FC Ellwangen aus der Bezirksliga, wird es in der A II auf jeden Fall drei direkte Abstiegsplätze geben. Schloßberg (16./22) hat es trotz des 1:0-Siegs in Ebnat vorzeitig erwischt, der spielfreie VfB Ellenberg (17./14) wird die Saison als Schlusslicht beenden. Für beide Mannschaften geht es nur noch darum, sich erhobenen Hauptes aus der Liga zu verabschieden. Zu seinem vorletzten Heimspiel empfängt der FCS Westhausen (12./37), das rein rechnerisch noch nicht gesichert ist. Ebnat hat wenigstens noch die Minimalchance, den TSV Adelmannsfelden (14./32) vom Relegationsrang zu verdrängen, müsste dazu aber alle drei verbleibenden Partien gewinnen und der TSV alles verlieren. Vielmehr darf sich Adelmannsfelden nach vier Siegen aus den vergangenen sechs Spielen noch Hoffnungen machen, das rettende Ufer zu erreichen. Dafür wäre ein Auswärtserfolg bei Union Wasseralfingen (8./42) Pflichtvoraussetzung, während Tabellennachbar Abtsgmünd (13./36) auf eine Überraschung gegen Tannhausen (6./49) hofft. Noch nicht in Sicherheit wiegen dürfen sich Pfahlheim (10./39) und Eigenzell (11./37), die im direkten Duell jeweils die noch fehlenden Zähler zum sicheren Klassenverbleib einfahren möchten. Zeitgleich stehen sich mit dem SSV Aalen (9./40) und Bopfingen (7./42) der zweit- und drittbeste Angriff der Liga gegenüber, für die Tabelle ist die Begegnung nicht mehr von großer Bedeutung.