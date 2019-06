Schwabsberger U 14-Kegler holen Pokal

Die 72. Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften der U 14 sind vor Kurzem in Ulm auf den Bahnen des ESC ausgetragen worden. Zwei Tage war die Achtbahnenanlage in Beschlag. Mit dabei war der KC Schwabsberg.

Der KC Schwabsberg, verstärkt mit Gastspielern, vertrat aufgrund der während der Spielrunde erreichten Platzierungen mit zwei Mannschaften, U 14 weiblich und U 14 männlich, die Farben des Bezirks Ostalb Hohenlohe

Die Mädchen von KC Schwabsberg I spielten gut, doch war gegen den neuen Meister und die dominierende Mannschaft aus Friedrichshafen nichts zu holen. Jeweils an beiden Tagen knapp hinter dem Vize aus Weidenstetten stand am Ende ein Platz auf dem Treppchen. Maike Pollak, 540/515 und Anja Gerlach 520/477 Lara Maier 483/454, Miriam Unger 416 und Anna-Lyn Schultes 436 trugen mit ihren Ergebnissen zum Erreichen des 3. Platzes bei. Die zweite Mädchen-Mannschaft mit, Zoe Mettmann,Lia-Jessica Frey, Aimee Adler, Andrea Unger errang mit 2952 den vierten Platz.

Bei den Jungen war die erste Mannschaft des KC Schwabsberg am Ende klar das beste Team. Sven Gerlach mit 513 und 540, Linus Maier mit 502 und 567, Josef Kuhn 499 und 517, Simon Hutter 245 und 231, Jannek-Aron Schultes 236 und 252 steuerten jeweils zwei starke Ergebnisse zum Sieg bei. Als Krönung der Saison hat man damit die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften erkämpft, die am 7. Juni in Ludwigshafen-Oggersheim stattfinden. Für die Mannschaft KC Schwabsberg II, spielte in der Besetzung Hannes Meier, Luiß Häusler, Johannes Köder, Leon Mayer und Luis Weber. Mit insgesamt erzielten 3676 Kegeln stand am Ende Platz sechs zu Buche.