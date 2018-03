Erwartungsgemäß gab es für Erstligist KC Schwabsberg, in der Oberpfalz beim FEB Amberg richtig dicke Bretter zu bohren. Einzig Niederbayer Manuel Lallinger erwies sich als der Bahnenversteher schlechthin und beeindruckte mit dem Tagesbestwert: 628 Kegeln. Am Ende gewannen die Rainauer mit 6:2 (3554:3509 Kegel).

Philipp Vsetecka und Mathias Dirnberger lieferten unter dem Strich mit 596 und 599 Kegeln eine ordentliche Partie gegen Michael Wehner (558 Kegel) und Matthias Hüttner (613 Kegel) ab. Vsetecka eröffnete stark mit 317 Kegeln und nutzte dann einen Hänger von Michael Wehner im dritten Satz, um sich seinen Punkt zu sichern. Mathias Dirnberger geriet auf der Startbahn unversehens ins Hintertreffen. Mit einer 171’iger Bahn im dritten Satz schloss er unmittelbar zu Matthias Hüttner auf.

Der ließ im Schlusssatz aber nichts mehr anbrennen und sicherte Amberg den Punktgewinn. Schwabsberg schloss das erste Spieldrittel mit ausgeglichenem Punktestand, aber leichten Feldvorteilen, auf Grund des mit 1195:1171 Kegeln besseren Gesamtergebnisses. Maximilian Hufnagel und Florian Möhrlein gegen Melvin Rohn und Ronald Endraß, das waren die Pärchen im zweiten Spielabschnitt. Nach einem völlig missglückten Start lag Melvin Rohn gegen Ambergs Nachwuchsspieler Maximilian Hufnagel mit 31 Kegeln beinahe schon aussichtslos zurück. Postwendend stellte er jedoch mit einer fantastischen 171’iger Bahn den Gleichstand her, allerdings nur, um dann erneut mit 24 Kegeln, deutlich in Rückstand zu geraten. Ein Wechselbad der Gefühle für den Schwabsberger Anhang.

Im Schlussspurt forcierte er noch einmal und sicherte Schwabsberg einen wichtigen Punktgewinn. Ronald Endraß merkte sehr rasch, dass auch für ihn nicht allzu viel zu holen war. Er beschränkte sich daher darauf seinen Gegenspieler im Sparmodus unter Kontrolle zu halten. Ein Unterfangen, das ihm auch sehr gut gelang. Abgebrüht punktete er in den beiden engen Sätzen und entschied so das Spiel mit 3:1-Gewinnsätzen und 581:576 Kegeln zu seinen Gunsten. Mit einer 3:1-Führung für Schwabsberg und einem knappen Plus von 37 Kegeln (2354 : 2317 Kegel) ging die Partie ins Schlussdrittel. Reiner Buschow, gehandicapt durch eine alte Verletzung am rechten Oberschenkel, hatte seine liebe Not, am Amberger Bernd Klein dranzubleiben. Dieser setzte sich am Ende mit 4:0-Gewinnsätzen durch. Auf den Bahnen nebenan beeindruckte derweil Manuel Lallinger. Sein Lohn: Partiebestwert mit hervorragenden 628:592 Kegeln und 3,5:0,5-Satzpunkte.