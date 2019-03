An diesem Samstag müssen die Erstligakegler des KC Schwabsberg mit der TSG Kaiserslautern zuerst noch eine spannende Aufgabe im Viertelfinale des DKBC-Pokals lösen, um dann am Finalrundenturnier teilnehmen.

Den Zweitligisten aus der Pfalz, der sein Domizil in unmittelbarer Nachbarschaft zum berüchtigten Betzenberg hat, sollte der KC nicht auf die leichte Schulter nehmen. Beide Teams treffen im Pokal bereits das dritte Mal aufeinander. Zweimal ist Schwabsberg schon als Sieger aus dieser Begegnung hervorgegangen. Das allein ist sicherlich keine Garantie dafür, dass es auch ein drittes Mal klappen wird.

Erfreulich für Schwabsbergs Trainer Eugen Fallenbüchel: Er hat für diese Begegnung alle Leistungsträger an Bord, so dass er aus dem Vollen schöpfen kann. Schwabsberg reist mit leichtem Rückenwind auf den Betzenberg. Am vergangenen Wochenende hat man sich mit einem 7:1-Erfolg beim TSV Zwickau prächtig geschlagen. Die TSG Kaiserslautern, die der 2. Bundesliga Nord/Mitte angehört, hat sich mit einem überzeugenden 7:1-Erfolg über den Ligakonkurrenten FSV Erlangen-Bruck für die Runde der letzten Acht qualifiziert. In der Liga belegten die Pfälzer nach RW Hirschau und dem TSV Großbardorf mit 23:13-Punkten den dritten Tabellenplatz. Die Mannschaft gilt als äußerst heimstark. „Unser erklärtes Ziel ist es, in die Pokal-Finalrunde einzuziehen. Das wird gegen die TSG nicht ganz einfach werden. Es hätte sicherlich aber denkbar schlechtere Lose gegeben. Eines indes ist sicher, unterschätzen sollte man vorsichtshalber keine Mannschaft, die bis in das Viertelfinale des Pokalwettbewerbes vorgedrungen ist“, sagt KC-Kapitän Reiner Buschow.