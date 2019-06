Schwabsberg wieder international

Freiburg (an) - Am Wochenende ist in Freiburg im Breisgau das Final-Four des DKBC-Pokals ausgetragen worden. Vier Mannschaften konnten sich für dieses Event qualifizieren, neben dem KC Schwabsberg kämpften die deutschen Meister von Rot-Weiß Zerbst, Bundesligist TSV Zwickau sowie der Bundesligaaufsteiger Rot-Weiß Hirschau um die begehrte Trophäe.

Das Halbfinale mussten die Mannen um Kapitän Reiner Buschow am vergangenen Samstag gegen die Sachsen vom TSV 90 Zwickau bestreiten. Die Ostdeutschen versuchten von Anfang an Druck zu machen und stellten ihren stärksten Spieler ins Startpaar. Obwohl die Schwabsberger Timo Hehl und Dietmar Brosi nicht optimal ins Spiel fanden (571 und 573) konnten sie von den Schwächephasen ihrer Kontrahenten profitieren und ein 1:1 herausarbeiten. Bereits im Mittelpaar sollte die Vorentscheidung fallen, Ronald Endraß und Bernd Klein (589 und 595) konnten ihre Gegner kontrollieren und das Schlusspaar mit einem 3:1 und 108 Kegeln Vorsprung ins Rennen schicken. Dort ließen Manuel Lallinger und Reiner Buschow nichts mehr anbrennen und stellten mit den Partiebestwerten von 600 und 602 Kegeln den umjubelten 7:1-Endstand her.

Silber bereits sicher

Damit waren bereits zwei Entscheidungen gefallen: Zum einen war Silber sicher und zum anderen konnte man durch den Finaleinzug das Ticket für den NBC-Pokal buchen. Nach einjähriger Abstinenz wird der KC Schwabsberg also wieder international vertreten sein.

Ein großer Erfolg angesichts der prominenten Abgänge, die das Team vor der Saison zu verzeichnen hatte. Am Sonntag konnte sich zunächst das Team des TSV Zwickau Bronze sichern. Die Sachsen kamen dabei bis auf zwei Kegel an den Bahnrekord heran, den Schwabsbergs Finalgegner Rot-Weiß Zerbst erst tags zuvor aufgestellt hatte.

Cekovic rotiert ins Team

Taktisch wollten die Württemberger im Finale so wenig wie möglich ändern, einzig Damir Cekovic ersetzte den vorzeitig abgereisten Reiner Buschow.

Der Start verlief verheißungsvoll. Dietmar Brosi konnte mit starken 623 Kegeln die Punkte mit seinem Gegner Jürgen Pointinger teilen, auch Timo Hehl verlor sein Duell nur knapp gegen Manuel Weiß (598:616). Im Mittelpaar mussten die Zerbster sogar auswechseln, aber wer einen Fabian Seitz für einen Matthias Weber bringen kann, der hat einfach Qualität im Kader.

Trotzdem konnte Ronald Endraß diesen Punkt auf die Seite der Schwabsberger holen (587:568). Bernd Klein hatte seinem Kontrahenten Thomas Schneider, nichts entgegenzusetzen und musste den Punkt klar abgeben (587:662).

Als im Schlusspaar Damir Cekovic seinem Kontrahenten Timo Hoffmann nicht folgen konnte, wurde er zur Hälfte durch Melvin Rohn ersetzt. Der junge Schwabsberger machte seine Sache gut, doch gegen Hoffmanns neuen Bahnrekord war kein Kraut gewachsen (589:692). Auch Manuel Lallinger musste dem Zerbster Boris Benedikt den Punkt nach großem Kampf überlassen (606:629). Am Ende stand ein 6,5:1,5-Sieg des Favoriten, dennoch war die Freude im Schwabsberger Lager groß.

Mit dem Titel „deutscher Vize-Pokalsieger“, der Silbermedaille und der Berechtigung, nächstes Jahr am internationalen NBC-Pokal teilzunehmen traten die Schwabsberger die Heimreise an die Ostalb an. Eine anstrengende Saison ging damit am Wochenende erfolgreich zu Ende, Spieler, Betreuer und Fans verabschieden sich in die wohlverdiente Sommerpause.