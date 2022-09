Schwabsberg verliert klar

Nicht der KC Schwabsberg, sondern die Gäste aus Breitengüßbach boten Kegelsport vom Feinsten in Schwabsberg. Ein fulminanter Start der Breitengüßbacher führte zum Start-Ziel-Sieg. Christian Rennert in bester Spiellaune schraubte den Bahnrekord auf sagenhafte 706 Kegel hoch. Am Ende verlor Schwabsberg klar mit 2:6.

Schwabsberg eröffnete die Begegnung mit Stephan Drexler und Ronald Endraß gegen die Güßbacher Christopher Wittke und Marco Scheuring. Wittke vom Start weg in hervorragender Spiellaune, ließ Drexler, der nicht seinen Rhythmus fand, keine Chance und gewann sein Spiel 4:0 (675:623). Endraß konnte den ersten Satz für sich entscheiden, ehe Scheuring das Tempo erhöhte und die restlichen Sätze zum 3:1 (641:600) gewann. Die Gäste führten mit 2:0 und hatten 93 Kegel Vorsprung.

Nun lag auf Seiten der Hausherren die Hoffnung auf dem Mittelpaar, Bastian Hopp gegen Christian Jelitte und Daniel Beier gegen Tobias Stark, um die Wende herbeizuführen. Hopp startete gut, sein Gegenüber setzte jedoch noch einen drauf, sodass auch dieses Duell 3:1 (677:622) für die Oberfranken endete. Beier verlor zwar den ersten Satz, kam besser ins Spiel und holte mit einem 3:1 (593:560) den ersten Mannschaftspunkt. Ein kleiner Funken Hoffnung lag auf den Schultern des Schlußpaares. Michael Niefnecker gegen Christian Rennert und Fabian Seitz gegen Daniel Schneiderbanger waren die Schlußduelle. Weltmeisterlich startete der Güßbacher Rennert, erspielte einen neuen Bahnrekord und ließ Niefnecker kaum eine Chance beim 1:3 (588:706). Seitz als Teambester wiederum, ließ dem Güßbacher Schneiderbanger keine Chance und gewann mit 3:1 (625:561) den zweiten Mannschaftspunkt der Hausherren.