Schwabsberg verliert gegen Topteam Bettringen

Diese Duelle hat es in der Fußball-Bezirksliga am Ostersamstag gegeben.

Großdeinbach – Spraitbach 2:4 (1:1). Tore: 1:0 Frank (8., FE), 1:1, 1:4 Ja. Maletic (10. FE,84., FE), 1:2 Jo. Maletic (52.), 1:3 Wangler (57.), 2:4 Österreicher (80.). Bes. Vork.: Rote Karte Großdeinbach (9.).

Schnaitheim - SSV Aalen 5:0 (1:0). Tore: Keine weiteren Angaben. Bes. Vork.: Gelb Rote Karte SSV.

Neuler - SG Heldenf./Heuchl. 3:0 (0:0). Tore: 1:0 J. Staiger (88.), 2:0 G. Colletti (80.), 3:0 L. Hinderberger (90.). Trotz mehr Ballbesitz gelang es den Hausherren nicht allzu oft zwingende Torchancen zu erspielen. Die Gäste verteidigten gut, kamen aber zu kaum einem Torabschluss. Erst in der Schlussphase wurde die Partie wirklich interessant. Der SG gelang fast durch einen glückliche Kopfballtreffer die Führung, der Schlussendlich über dem Tor landete. Direkt im Anschluss erzielte der eingewechselte Staiger das 1:0 für den TVN. Dieses Tor war der Dosenöffner für zwei weitere Treffer der Turner in der Nachspielzeit.

Schwabsberg-Buch – Bettringen 0:2 (0:1). Tore: beide Dennis Wolf (40., 74.). Heimmannschaft hat nicht gemeldet.

Kirchh./Dirgenheim – Nattheim 1:2 (1:1). Tore: 1:0 L. Bagrov (15.), 1:1 Horsch (24.), 1:2 Fischer (54.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Kirchheim (60.).

Steinheim – Lorch 3:3 (2:2). Tore: 1:0 Wegele (6.), 1:1 Kreeb (15.), 2:1 Rehorsch (33.), 2:2 Kuntz (45+3., FE), 3:2 Weidmann (60.), 3:3 Bopp (79.).

Unterkochen – Lauchheim 1:3 (0:2). Tore: 0:1 D. Ziegler (12.), 0:2 E. Schönherr (38.), 0:3 S. Hanke (51.), 1:3 M. Viehöfer (72.). Bes. Vork.: Rote Karte Lauchheim (71.). Die Gäste aus Lauchheim waren von Beginn an hellwach und konnten in der vierten Minute nur durch eine Glanzparade von Keeper Schlipf nicht in Führung gehen. Aber nur acht Minuten später erzielten sie durch ein von der Außenbahn bis zur Grundlinie vorgetragenen Angriff die 1:0-Führung. Der FVU lief weiter den Bällen hinterher und leistete sich ein Fehlpass nach dem anderen. Durch ein Freißstoßtor in der 38. Minute gelang dann die 2:0-Führung, die sich abgezeichnet hatte. Nach dem 0:2-Rückstand wurden die offensive Bemühungen des FVU besser und sie bekamen in der 45. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Aber auch dieser wurde vergeben, wie so manche Torchance in Hälfte eins. In der Anfangsphase spielte jetzt die Köksal-Truppe gezielter und erarbeitete sich Torchancen, aber ein weiter Ball brachte die Defensive um Torhüter Schlipf durcheinander, sodass er den langen Ball unterschätzte und mit seinem Mitspieler zusammenprallte. Folgerichtig das 3:0 für die Gäste. Nun warf zwar der FVU alles nach vorne konnte aber nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Ein gebrauchter Tag für den FVU und verdiente drei Punkte für den SV Lauchheim.

Hermaringen – Bargau 1:5 (1:3). Tore: 0:1 Kreutter (12.), 1:1 Schmid (13.), 1:2 Behringer (28.), 1:3, 1:5 beide Klotzbücher (42. FE, 75.), 1:4 Eigentor (70.).

Gerstetten - Hofherrnw.-Unterr. II 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Werner (70.), 2:0 Eckardt (72.), 3:0 Manap (83.).