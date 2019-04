Schwabsberg und seine vier Jäger

Bis vor zwei Wochen deutete an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A vieles auf einen Durchmarsch der DJK-SG Schwabsberg-Buch hin. Doch der Primus hat Federn gelassen und die Konkurrenten haben die Fährte aufgenommen. Auch im Abstiegskampf verspüren einige in Bedrängnis geratene Mannschaften neuen Aufwind.

Kreisliga A II: Am vergangenen Sonntag war das Glück der DJK-SG Schwabsberg-Buch (1./43) aufgebraucht. Gegen den VfB Tannhausen hatte der Spitzenreiter in letzter Sekunde noch ein 1:1-Remis gerettet, im folgenden Topspiel gegen Dorfmerkingen II vergaben die Rainauer mit dem Schlusspfiff einen Elfmeter und unterlagen dem neuen Tabellendritten mit 0:1. Für die Verfolger gilt es nun erstmal, auf heimischem Rasen keine Punkte zu verschenken. Der VfB Tannhausen (2./38) bekommen es mit Bezirksliga-Absteiger SSV Aalen (9./29) zu tun, der in den vergangenen vier Partien ungeschlagen blieb. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II (3./38) empfangen den abstiegsbedrohten TSV Adelmannsfelden (13./19), bei dem die Formkurve aber zuletzt klar nach oben deutete, wie der 2:1-Erfolg über Tannhausen zeigte. Der TSV Hüttlingen (4./38), der erst ein Spiel weniger bestritten hat als die Konkurrenz und damit noch ein Ass im Ärmel hat, muss gegen den TV Bopfingen (7./30) bestehen. Der SV Kerkingen (5./38) empfängt die SV DJK Stödtlen (10./29), die allerdings alle drei Partien seit der Winterpause gewonnen hat. Schwabsberg-Buch selbst hingegen erwartet beim TSV Westhausen (14./18) eine vermeintlich leichte Aufgabe. Die Gastgeber sind seit vier Partien ohne Sieg und sind dadurch auf den Relegationsrang abgerutscht.

Dringend punkten, um der Gefahrenzone endgültig zu entkommen, sollte die TSG Abtsgmünd (12./23) im Heimspiel gegen die SG Union Wasseralfingen (6./32), die sich wiederum noch eine kleine Chance im Aufstiegsrennen ausrechnen darf. Kritisch ist die Lage weiterhin für den SV Ebnat, der aktuell den ersten Abstiegsrang belegt, sich nun aber gegen die DJK SV Eigenzell (11./29, neun sieglose Spiele) für die im Hinspiel erlittene 1:4-Schlappe revanchieren will. Ganz besonders unter Zugzwang stehen der FC Schloßberg (16./15) und der VfB Ellenberg (17./14). Das Kellerduell zwischen den beiden Schlusslichtern der Liga wurde auf den kommenden Mittwochabend verschoben.

Kreisliga A III: Nach zwei 0:3-Niederlagen in Folge wäre es für die SGM Königsbronn/Oberkochen (8./26) an der Zeit, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden, allerdings reist man als Außenseiter zum Aufstiegsaspiranten SC Hermaringen (4./33).