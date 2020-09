Nach dem coronabedingten Abbruch der Saison 2019/2020 und dem Lockdown startet die Kegel-Bundesliga in die neue Saison. Den Verbandsvorgaben verpflichtend hat sich der KC Schwabsberg von seiner alten Kunststoffbahnen getrennt und durch neue Segmentbahnen ersetzt, ein „Muss“ für die Saison 2020/2021. Dass dies dann doch nicht so konsequent umgesetzt wird, zeigen die Ausnahmeregelungen in Friedrichshafen und Berlin, hier wird weiterhin auf Kunststoffbahnen um die Deutsche Meisterschaft gespielt.

Bedingt durch den Saisonabbruch gab es keine Aufstiegsspiele in die 1. Bundesliga, es durften alle, die die Tabelle der 2. Bundesligen anführten, aufsteigen – Aufstockung der 1. Liga, 12er Staffel. Schwabsberg erfuhr personelle Veränderungen, Tim Brachtel wechselte zu Victoria Bamberg und Johannes Arnold legt eine Pause ein. Mit Michael Niefnecker und Mike Kell wurden zwei erfahrene Spieler geholt. Nach harten Wochen der Vorbereitung und der Ungewissheit ob gespielt werden kann, brennen die Mannen um Stephan Drexler dem Saisonbeginn entgegen.

Gut vorbereitet tritt Schwabsberg die Reise nach Kaiserslautern an, wo direkt unter dem Betzenberg das Sportheim der TSG beheimatet ist. Auch Kaiserslautern hat sich nach dem Aufstieg entsprechend der Sportordnung von seinen Kunststoffbahnen getrennt und neue Segmentbahnen „die rote Hölle leuchtet“ eingebaut. „Wie in den letzten Jahren dürfen wir zum Saisonauftakt wieder auswärts antreten, wobei am Samstag nicht der Deutsche Meister, sondern eine junge aufstrebende Pfälzer Truppe unser Gastgeber ist“, so Vorsitzender Reinhard Prickler