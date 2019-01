Nicht gänzlich ohne Hoffnung hatten sich Bundesliga-Kegler des KC Schwabsberg auf den Weg nach Oberfranken gemacht. Am Ende hätte die gezeigte Leistung in so mancher Begegnung auch gereicht, um den Dom-Städtern die Punkte abzuknöpfen. Endstand: 7:1-Gesamtpunkte bei 3835:3662 Kegeln für Victoria Bamberg. Da präsentierte sich die Victoria im alten Glanz. Mit einer tollen Heimleistung, der besten in der laufenden Saison, zwangen sie den Herausforderer von der Ostalb in die Knie.

Die Dominanz der Gastgeber war eindeutig. Diesmal ohne einen Schwachpunkt agierend, mit gleich sechs Ergebnissen zwischen 620 und 657 Kegeln, waren die Oberfranken gegenüber den vergangenen Spielen nicht mehr wiederzuerkennen. Eine Situation in der Schwabsberg am Ende Tribut zollen musste und das obwohl man durchaus ansprechende 3662 Kegel erzielt hatte.

„Insgeheim haben wir uns durchaus realistische Chancen ausgerechnet. Es war aber klar, dass Bamberg mit einer völlig anderen Einstellung in die Begegnung gehen wird. Prompt haben die Gastgeber auch keine einzige Schwachstelle offenbart. Mit unserer Leistung bin ich nicht ganz zufrieden. Unterm Strich haben da 40, durchaus machbare Kegel gefehlt“, erklärte Trainer Eugen Fallenbüchel.