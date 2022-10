Schwabsberg punktet gegen Bargau

Achtungserfolg für die Bezirksliga-Fußballer aus Schwabsberg. Gegen Bargau ergattert die DJK einen Punkt.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - SF Dorfmerkingen II 3:0 (0:0). Tore: 1:0 T. Frank (72.), 2:0 M. Blum (84.), 3:0 D. Aldic (88.). Es entwickelte sich ein gutes Spiel in dem die Gäste in der ersten Hälfte spielbestimmend waren. Aber auch die Heimelf kam zu der einen oder anderen Torchance. In der zweiten Hälfte war das Spiel ausgeglichen und die TSG kam mit zunehmender Spieldauer immer besser ins Spiel und nutzte seine Chancen eiskalt.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - Germania Bargau 2:2 (2:1). Tore: 0:1 T. Klotzbücher (15.), 1:1 M. Fürst (25.), 2:1 M. Neufeld (32.), 2:2 C. Kreutter (61.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Unterkochen - TSG Schnaitheim 2:2 (1:0). Tore: 1:0 M. Viehöfer (27., FE), 1:1 M. Kolb (63.), 2:1 F. Funk (74.), 2:2 H. Hommel (76.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Schnaitheim (55.). In der ersten Halbzeit war Unterkochen die bessere Mannschaft, auch wenn Schnaitheim kämpferisch gut dagegen hielt und bei Kontern gefährlich war. Nach dem Elfmeter ging es mit 1:0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit geriet die TSG zunächst in Unterzahl (55.) durch eine Gelb-Rote Karte. Dennoch kam der Ausgleich durch einen Abstimmungsfehler in der Unterkochener Hintermannschaft zustande.

Das 2:1 fiel etwas überraschend und der Ausgleich wiederum nach einer Standardsituation. Die letzte Viertelstunde drückte Unterkochen auf den Sieg während Schnaitheim noch eine Chance per Konter hatte. Am Ende ein gerechtes Remis.

SG Heldenfingen/Heuchlingen - SV Lauchheim 3:0 (1:0). Tore: 1:0 B. Acikgöz (15.), 2:0 N. Hering (67.), 3:0 B. Pfeiffenberger (70.). Heimelf hat nicht gemeldet.

TV Neuler - VfL Gerstetten 2:1 (1:0). Tore: 1:0 S. Knecht (30.), 2:0 G. Colletti (80.), 2:1 E. Yoldas (86.). Der TV Neuler war über die gesamte Zeit die spielbestimmende Mannschaft, ging jedoch fahrlässig mit seinen Chancen um.

Auch der gegnerische Torwart trug seinen Teil dazu bei, dass das Spiel nicht schon früher entschieden wurde. Kurz vor Schluss einer stark körperbetonten Partie brachte der Anschlusstreffer noch unnötige Spannung auf den Platz.

Alles in allem war der Sieg der Neulermer klar verdient und hätte eigentlich mit mehr Effizienz der Heimmannschaft auch höher ausfallen müssen.