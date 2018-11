Schwabsberg nutzt Patzer

Sieben Gegentreffer und einen Platzverweis hat die TSG Abtsgmünd hinnehmen müssen. Das nennt man dann wohl einen gebrauchten Tag. Hüttlingen dagegen feierte beim Bezirksliga-Absteiger Ebnat einen 5:0-Kantersieg.

Kreisliga A I: Böbingen - Essingen II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Ecker (51.).

In einer intensiv geführten Partie hatte Böbingen das Geschehen in der ersten Halbzeit vollkommen im Griff, allerdings ohne sich große Torchancen herausspielen zu können. Essingen II konzentrierte sich ausschließlich auf das Verteidigen und stand ziemlich tief in der eigenen Hälfte. In der 37. Minute zeigte der Schiedsrichter einem Spieler des TSV Böbingen die Rote Karte aufgrund einer Tätlichkeit. Danach war das Spiel offener und es gab erste Chancen. Die Unterzahl konnte Essingen II allerdings nicht ausnutzen. Nach der Pause kam Böbingen frischer aus der Kabine und konnte nach einem Eckball gleich das 1:0 erzielen. Trotz Unterzahl hatten die Hausherren bessere Torchancen und hätten auf 2:0 erhöhen müssen. Doch in der 80. Minute schickte der Schiedsrichter wieder einen Böbinger wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Selbst mit zwei Mann mehr gelang den Gästen der Ausgleich nicht mehr.

Hohenstadt/Untergröningen - Bargau II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Schmid (78.), 0:2 Matuschek (84.).

Zu Beginn gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Aber Mitte der ersten Halbzeit wurde Bargau nach und nach stärker. Im zweitem Durchgang spielten schließlich nur noch die Gäste und die SG tat nicht mehr viel. Zwölf Minuten vor Schluss erzielten die Bargauer schließlich das fällige 1:0. Der zweite Treffer besiegelte dann kurz vor Schluss den verdienten Bargauer Auswärtssieg.

Kreisliga A II: Dorfmerkingen II - Kerkingen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Deissler (27.), 1:1 Mahler (54.). Keine weiteren Angaben.

Westhausen - Schloßberg 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Mittelstädt (17.), 1:1 Holzner (22.), 1:2 Meier (42.), 1:3 Eigentor (67.). In einem Spiel, bei dem die Heimmannschaft ihre Vielzahl an Chancen nicht nutzen konnten, waren die Gäste vor dem Tor eiskalt. Reserven: 3:0.

Tannhausen - Abtsgmünd 7:2 (4:0). Tore: 1:0 Lechner (6.), 2:0 Vaas (12.), 3:0 Neuhäusler (15.), 4:0, 5:0 beide Wille (43., 49.), 5:1 Artamonov (51.), 6:1 Weissenburger (71.), 7:1 Neuhäusler (75.), 7:2 Boll (86.). Bes. Vork.: Rote Karte Abtsgmünd (28.). Res.: 3:5.

Ebnat - Hüttlingen 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Hahn (2.), 0:2, 0:3 Liesch (10./48.), 0:4 Winter (72.), 0:5 Freimuth (87.). Bereits nach zehn Minuten war die Heimmannschaft besiegt, der SVE erwischte einen rabenschwarzen Tag und hat auch in dieser Höhe völlig verdient verloren. Ebnat hatte keinerlei Zugriff auf das Spiel, der Tabellenzweite agierte, Ebnat reagierte nur.

Eigenzell - Pfahlheim 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Schmid (4.), 1:1 Fuchs (63., ET), 1:2, 1:3 Groll (70., 77.). Reserven: 0:1. Keine weiteren Angaben.

SSV Aalen - Bopfingen 3:1 (2:1). Tore: 1:0, 0:2 Späth (35., 38.), 2:1 Coletti (44.), 3:1 Volk (90.). In einem kämpferischen Spiel hatte der SSV leichtes Übergewicht und ging nicht unverdient mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit kam der TV Bopfingen durch eine Unachtsamkeit der SSV-Abwehr zum Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel mit offenem Visier, bei dem der SSV hochkarätigste Chancen liegen ließ. So blieb das Spiel spannend bis zur letzten Minute in der der SSV das überfällige 3:1 erzielte.

Adelmannsfelden - SGM Union Wasseralfingen 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Pugar (18. Strafstoß), 0:2, 0:3 Eisele (45., 71.), 1:3 M. Bernlöhr (81.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karten für Kling (TSV, 21.) und Aichele (Union, 85.), 85. S. Berroth (TSV) verschießt Strafstoß. Der TSV startete gut, geriet aber in Rückstand nach einem Strafstoß – und in Unterzahl. Die Adelsmannsfeldener waren jedoch auch mit einem Mann weniger gefährlich, vergaben allerdings bis auf einmal Marcel Bernlöhr ihre Chancen. Die Unioner präsentierten sich vor dem Tor effizient.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - Stödtlen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Schmid (51.), 2:0 Banen Essome (61.). In einem durchschnittlichen Spiel ging der Spitzenreiter gegen kämpferische Gäste als verdienter Sieger vom Platz. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können, doch Schwabsberg-Buch versiebte weitere Chancen.

Kreisliga A III: SGM Königsbr./Oberkochen - TKSV Giengen 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:1 beide Klenz (25., 86.), 1:1 Dereli (52.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte TKSV (90.+4). Keine weiteren Angaben.