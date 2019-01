An den kommenden beiden Wochenenden ist für den Erstligisten von der Ostalb Reisen angesagt. Am Samstag geht es für den KC Schwabsberg zunächst zum Aufsteiger ASV Neumarkt in die Oberpfalz, danach folgt die vorgezogene Ligabegegnung gegen Victoria Bamberg. Der Aufsteiger ist mit zwei Heimerfolgen am dritten und fünften Spieltag, einem 7:1 gegen Mitaufsteiger Zwickau und einem 6:2 gegen die Chambtalkegler aus Raindorf, in die Saison gestartet.

„Für mich ist das schon toll, dass ich quasi vor der Haustüre zu einem Einsatz komme, nachdem ich vergangene Woche studienbedingt passen musste. Ein Selbstläufer wird das nicht in Neumarkt, aber wenn wir unsere Qualitäten abrufen können haben wir durchaus eine reale Chance“, erklärt KC-Kegler Bernd Klein.

Beim Hinspiel in Schwabsberg, am vierten Spieltag, hinterließen die Oberpfälzer, bei denen mit Jens Weinmann ein ehemaliger Schwabsberger Leistungsträger unter Vertrag steht, einen ausgezeichneten Eindruck. Allerdings musste man sich auch mit einer knappen 3:5-Niederlage (3621:3580 Kegel, 14:10 Satzpunkte) beugen, obwohl eine optimale Punktausbeute erzielt werden konnte.

Stabile Ostwürttemberger

Mittlerweile haben sich die Ostwürttemberger stabilisiert. Mit 12:12 Punkten liegen sie derzeit auf Platz fünf in der Liga, allerdings bereits mit deutlichem Rückstand auf das Spitzentrio. Da dem ASV seit dem fünften Spieltag kein Punktgewinn mehr gelang, sind die Oberpfälzer zwischenzeitlich auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen. Schwabsberg ist erstmals auf der Kegelanlage im Neumarkter Sportzentrum zu Gast, sodass das Überraschungsmoment auf Seiten der Gastgeber ist.

Allerdings reisen die Ostwürttemberger mit einer frischen Brise im Rücken an. Am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den TSV Breitengüßbach musste man sich zuhause erstmals mit einem Ergebnis unter der 3600er Marke begnügen, weil man den Kopf nicht so richtig auf der Bahn hatte. Am Ende reichte es dann doch noch zu einem, wenn auch knappen Erfolg. Nur zu gerne würden die Kegler von der Ostalb nach ihrem grandiosen Auftritt in Lorsch auch die Punkte aus Neumarkt mit nach Hause nehmen.