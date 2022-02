Schwabsberg mit Achtungserfolg bei Serienmeister Zerbst

Man hatte bis zuletzt gehofft die Reise vollzählig zum Auswärtsspiel nach Sachsen-Anhalt antreten zu können. Das Corona-Lazarett lichtete sich nicht vollständig und der KC Schwabsberg musste mit nur fünf Spielern beim Kegel-Bundesliga-Serienemeister SKV Rot-Weiß Zerbst antreten. Nichts desto trotz brachten alle Schwabsberger Akteure eine gute Leistung auf die Bahn. Bis kurz vor Ende des Spiels wäre theoretisch sogar ein 4:4 Unentschieden möglich gewesen. Letztendlich setzten sich die Gastgeber allerdings erwartet und verdient mit 6:2 bei 4033:3220 Kegel durch.

In der Startpaarung wollte man mit Mathias Dirnberger gegen Robert Ernjesi versuchen zu Punkten. Gegen Christian Wilke, aktuell stärkster Zerbster Heimakteur (Schnitt 710 Kegel!), musste die fehlende sechste Position leer besetzt werden. Dieser Plan sollte aber nicht aufgehen. Dirnberger setzte sich mit ordentlichen 637 zwar zur Wehr, aber Ernjesi zauberte mit 725 Holz eine absolute Weltklasse Zahl auf die ergiebige Bahn und entschied das Duell klar für sich. Auch Wilke daneben, obwohl ohne Gegenspieler, zeigte mit 682 Kegeln eine überragende Leistung. So lief das Spiel von Anfang an, in Richtung Gastgeber.

Zur Mittelpaarung um Stefan Zürn gegen Manuel Weiß und Stephan Drexler gegen Dominik Kunze wollte man sich aber weiter gut verkaufen. Und die beiden brachten tatsächlich wieder Spannung in die Partie. Drexler mit starken 659:627 Holz ließ „seinen Gegnern“ Kunze und ab 60.Wurf Daniel Aubelj keine Chance und holte den Punkt für seine Farben. Partner Zürn daneben spielte gar noch brillanter, erzielte eine überragende neue persönliche Bestleistung (661 Kegel), gewann seinen Mannschaftspunkt gegen Weiß (651) und brachte die Zerbster zum Nachdenken. War doch jetzt tatsächlich noch ein Unentschieden möglich.

Der Schwabsberger Druck auf Zerbst sollte vor allem in den ersten beiden Sätzen der Schlusspaarung nicht nachlassen. Gestalteten Bastian Hopp gegen Timo Hoffmann und Daniel Beier gegen Jürgen Pointinger die Duelle zu Beginn auf Augenhöhe. Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Gastgeber allerdings deutlich die Schlagzahl und zogen davon. So musste sich Beier seinem Gegner mit 639:669 Holz und 1:3 Sätzen geschlagen geben. Auch Hopp konnte nur noch Staunen als der Zerbster Kapitän mit wahnsinnigen 194 und 189 Bahnen die zweite Hälfte klar dominierte. So ging auch dieses Duell mit 624:679 Kegel an die Gastgeber. Unter dem Strich die erwartet klare Niederlage gegen den Favoriten, allerdings mit Bestätigung der aktuellen guten Schwabsberger Form und der Tatsache sich gut präsentiert zu haben.

„Mich freut es vor allem für Stefan. Er musste in den vergangenen Wochen viel zurückstecken und daher ist seine heutige Leistung noch höher anzuerkennen“, so Kapitän Drexler mit lobenden Worten für den Mann des Tages auf Seiten der Schwabsberger. Ein Wermutstropfen allerdings bleibt. Man wunderte sich auf Rainauer Seite schon über die seltsame Einstellung vor Ort zum offiziellen DKBC-Corona Leitfaden. Hier musste man sich auf Seiten des KC, zur Einhaltung der für alle Bundesligisten geltenden Vorgaben (unter anderem gegenseitige Prüfung der „G“-Regeln der Spieler), vor den Verantwortlichen Gastgebern regelrecht rechtfertigen.

Drexler hebt allerdings hervor: „Die Zerbster Mannschaft selbst hat die besondere Spielsituation professionell akzeptiert.“ Wäre der laut Zerbst einzig verfügbare Verlegungstermin angenommen worden hätte man auf Seiten des KC noch größere Personalsorgen gehabt. So hofft man auf eine schnelle Genesung des Rests der Mannschaft bis zum Spiel am nächsten Wochenende in Hallbergmoos.