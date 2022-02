Schwabsberg mit 8:0-Sieg in der Bundesliga

Ein Spiel auf Augenhöhe wurde erwartet, ein deutlicher 8:0-Sieg für den Kegel-Bundesligisten KC Schwabsberg war das Ergebnis (3767:3549) gegen den SV Wernburg. Gleichzeitig bedeutet dieses Ergebnis einen neuen Mannschaftsbestwert auf den neuen Segmentbahnen. War es der späte Spielbeginn, verursacht durch einen großflächigen Stromausfall oder die Dominanz der Startspieler vom KC Schwabsberg, die ihren Kontrahenten nur einen Satzpunkt überließen und die restlichen sieben Punkte souverän auf die Habenseite buchten. Mit fast eineinhalb Stunden Verspätung konnte die Schiedsrichterin Laine Rottler das Bundesligaspiel starten, davor viel Ungewissheit ob das Spiel überhaupt begonnen werden kann.

Sehr offensiv die Aufstellung der Gäste, die Alexander Conrad und Christian Zeh gegen Bastian Hopp und Mathias Dirnberger ins Rennen schickten. Hopp musste gegen den Besten von Wernburg den ersten Satz abgeben, ließ sich aber nicht aus dem Konzept bringen, spielte eine persönliche Bestleistung und gewann deutlich sein Spiel mit 3:1 (649:628). Dirnberger vom Start weg sehr spielfreudig ließ Zeh nicht den Hauch einer Chance bei seinem ungefährdeten 4:0 Erfolg (643:579). Ein deutliches Plus von 85 Kegel bei einer 2:0 Führung der Hausherren nach dem Startpaar.

Die Mittelpaarung ergab die Duelle Daniel Beier gegen Manuel Hopfe und Stephan Drexler gegen Raven Michel. Beier dominierte die erste Hälfte, während Hopfe die zweite Hälfte für sich entscheiden konnte. Ausgeglichen nach Sätzen gewann Beier mit dem besseren Gesamtergebnis (605:582). Drexler begann mit der besten Einzelbahn (177) und einem deutlichen Kegelplus. Danach kam Michel besser ins Spiel, konnte nach Satzpunkten ausgleichen und musste dennoch das Spiel mit deutlichem Kegelrückstand an Drexler abgeben (646:582). Nach zwei Durchgängen bereits die Vorentscheidung, Schwabsberg führte mit 4:0 Punkten und 172 Kegel mehr auf der Habenseite.

Im letzten Durchgang trafen Fabian Seitz und Michael Niefnecker auf Daniel Zeh und Paul Sommer. Seitz mit sehr gutem Start, ließ nichts anbrennen und gewann sein Spiel 3:1 (609:585). Niefnecker ebenfalls mit gutem Start 2:0 in Führung liegend, musste dem immer stärker werdenden Sommer die Punkte in der zweiten Hälfte überlassen. 23 Kegel mehr auf der Anzeige für Niefnecker reichten für den sechsten Duellsieg des Schwabsberger Teams (615:593). „Wie sich die Mannschaft in den letzten Wochen entwickelt hat ist schon sensationell, von Spiel zu Spiel kann man eine Leistungssteigerung erkennen, das Ergebnis daraus sind vier Siege in Folge und ein neuer Mannschaftsbestwert zuhause“, so ein strahlender Teammanager Reinhard Prickler.