Schwabsbergs Aufwärtstrend hält weiter an. Der Kegel-Erstligist von der Ostalb kam beim Aufsteiger aus der Oberpfalz zu einem eindeutigen 7:1-Auswärtssieg. Bei den Gastgebern konnte lediglich der Ex-Schwabsberger Jens Weinmann mit einer famosen Leistung überzeugen.

Ganz offensichtlich war der Druck für die Oberpfälzer in der Partie zu groß. Die Mannschaft steht nach der Niederlage mit 4:22-Punkten am Tabellenende und damit im Abstiegsstrudel. Die Ostwürttemberger zeigten auf fremder Platte erneut eine ansprechende Partie und dominierten die Begegnung beinahe nach Belieben. Das eindeutige Ergebnis spiegelt sich sowohl in den Gesamtkegeln: 3337:3645 und der Anzahl der gewonnenen Sätze 4,5:19,5 wieder. Emotionaler Höhepunkt der Partie war sicherlich das Match zwischen Jens Weinmann und Timo Hehl, in dem sich der Neumarkter, bei Satzgleichstand, mit hervorragenden 637:610 Kegeln erfolgreich durchsetzen konnte. Den Tagesbestwert erzielte der Schwabsberger Bernd Klein mit überragenden 642 Kegeln.

„Ich hatte mir für die Begegnung einiges vorgenommen, nachdem es für mich bislang nicht immer nach Wunsch gelaufen ist. Um so erfreulicher ist natürlich meine heutige Leistung. Insgesamt hat uns in die Karten gespielt, dass Neumarkt gehemmt agierte. Da haben wir prompt zugegriffen“, erklärte KC-Kegler Bernd Klein. Das Schwabsberger Mannschaftsergebnis mit 3645 Kegeln zählt zu den Besten die in dieser Spielzeit in Neumarkt erzielt wurden. Nur der SKC Staffelstein und Victoria Bamberg gelangen bislang mehr Zähler.