Schwabsberg kommt unter die Räder

Trotz bestem Auswärtsergebnis der laufenden Saison, reichte es für den KC aus Schwabsberg nicht zum zweiten Auswärtssieg. Mit dem zweitbesten Ergebnis zu Hause konnten die Bundesligakegler aus Breitengüßbach gegen Schwabsberg mit 7:1 die Oberhand behalten (3908:3845).

Das Schwabsberger Startpaar Stephan Drexler und Ronald Endraß trafen auf Marco Scheuring und Pascal Schneider. Beide Schwabsberger holten sich deutlich den ersten Satz. Drexler konnte jedoch in den folgenden Sätzen nicht mehr dagegen halten und verlor sein Spiel 1:3 (639:660).

Ronald Endraß in bester Spiellaune führte 2:0 bevor Pascal Schneider sein Traumergebnis von 201 auf der dritten Bahn erspielte. Hart umkämpft der vierte Satz, in dem zwei Kegel die Entscheidung beim 2:2 zugunsten von Güßbach brachten (671:665). Zwischenstand nach einem Drittel 2:0 für die Oberfranken (plus 27 Kegel). Im Mittelpaar stellten die Schwabsberger Fabian Seitz und Alexander Stephan gegen Christian Rennert und Tobias Stark. Seitz ließ beim 3:1 seine wiedergefundene Stärke aufblitzen und holte souverän den Mannschaftspunkt (679:613). Stephan agierte auf seiner zweiten Bahn unglücklich und lief den dabei verlorenen Kegeln beim 1:3 im restlichen Spiel hinterher (603:617). Nach zwei Dritteln stand es zwar 3:1 für Breitengüßbach, aber ein Kegelplus von 25 ging an das Schwabsberger Team.

Nun lag die Entscheidung auf den Schultern des Schlußpaares. Auf Schwabsberger Seite waren dies Bastian Hopp und Daniel Beier, bei Güßbach traten Christian Jelitte und Christopher Wittke an. Hopp und Jelitte lieferten sich ein spannendes Match, in dem Jelitte den längeren Atem hatte und das Spiel 3:1 (665:639) gewann. Auch Beier und Wittke nach zwei Bahnen auf Augenhöhe, jedoch auch hier das bessere Ende auf Seiten der Gastgeber beim 3:1 (682:620). „Dass es ein schweres Auswärtsspiel werden würde war uns bekannt, dass wir aber viele Chancen, die uns geboten wurden, nicht nutzten, führte zu der um zwei Punkte zu hoch ausgefallenen Niederlage“, kommentierte Schwabsbergs Teamchef Reinhard Prickler.