Zu Hause auf der Ostalb hat in dieser Spielzeit die Leistung Bundesliga-Kegler aus Schwabsberg immer gestimmt. Nur auf fremder Platte hatte man bislang Probleme, sich so richtig zu akklimatisieren.

„Nach dem gelungenen Auftritt zu Hause gegen Bamberg verspüren wir etwas Rückenwind. Ob der stark genug ist um uns auch über die Hürde Raindorf zu tragen, bleibt abzuwarten“, sagt Kapitän Reiner Buschow. So richtig einschätzen kann man die Chambtalkegler aufgrund ihrer bisherigen Leistungen nicht, obwohl da vier Auswärtspunkte zu Buche schlagen. Zwei wurden allerdings gegen eine völlig indisponierte Lorscher Mannschaft erzielt und auch die beiden Punkte gegen Bamberg waren, obwohl dabei eine durchaus respektable Leistung erzielt wurde, eher einem bösen Ausrutscher der Oberfranken zuzuschreiben. Zu Hause haben die Oberpfälzer in dieser Saison erst ein Spiel bestritten. Die Begegnung gegen den FEB Amberg ging mit 5:3 (3548:3443 Kegeln) durchaus verdient an die Gastgeber. Die am dritten Spieltag gegen den TSV Breitengüßbach ausgefallene Begegnung wurde bislang nicht nachgeholt. Insofern hält der Spielplan am 7. Spieltag der 1. Kegler-Bundesliga eine wirklich interessante Konstellation bereit.

Treffen am Samstag in der Oberpfalz doch zwei Teams aufeinander von denen man noch nicht so richtig weiß, wie stark das eine zu Hause wirklich ist und was das andere auf fremden Bahnen tatsächlich zu leisten vermag. Betrachtet man die Entwicklung der vergangenen Wochen, ist bei den Gastgebern ein erkennbarer Aufwärtstrend feststellbar.