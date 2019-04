Schwabsberg erteilt Eigenzell Lehrstunde

Der Spitzenreiter der Kreisliga A hat das Spiel eins am Osterwochenende klar für sich entscheiden können. Eigenzell war gegen Schwabsberg-Buch hoffnungslos überfordert. Im Verfolgerduell feiert dagegen Hüttlingen einen 2:0-Erfolg

Kreisliga A I: TV Herlikofen - Essingen II 3:1 (2:1). Tore: 0:1 P. Haller (6.), 1:1, 2:1 beide C. Stütz (28., 44.), 3:1 C. Römer (83.). Die Zuschauer in Herlikofen sahen ein technisch gutes Spiel, in dem Herlikofen leicht überlegen war. Obwohl die Gäste in der sechsten Minuten in Führung gingen, ließen sich die Hausherren nicht aus der Ruhe bringen. Nach einer halben Stunde glichen die Gastgeber aus und erzielten kurz vor der Pause sogar das 2:1. In den zweiten 45 Minuten war der TV dann überlegen und Römer sorgte fünf Minuten vor Schluss für die Entscheidung.

TSB Schw. Gmünd - SGM Hohenstadt/Untergröningen 1:0 (1:0). Tor: Christian Krieger (25.). Der TSB dominierte die Partie von Beginn an und zeigte die klar bessere Leistung. In der 30. Minute traf Christian Krieger zum 1:0. Ein Flanke nahm Krieger volley an der Grundlinie auf der rechten Seite und knallte den Ball in die Maschen. Auch in den zweiten Hälfte war der TSB überlegen und konnte es sich sogar leisten, noch einen Handelfmeter zu verschießen.

Kreisliga A II: Tannhausen – Stödtlen 2:3 (1:2). Tore: 0:1 J. Jonas (14.), 0:2 A. Salinger (32.), 1:2 D. Hammele (40.), 2:2 J. Hammele (53.), 2:3 D. Feil (57.). Bes. Vorkomn.: Rote Karte Tannhausen (R. Graule, 44.). Durch einen Freistoß erzielt der Gast aus Stödtlen früh die Führung. Diese konnte sogar noch auf 2:0 ausgebaut werden. Allerdings konnte die Heimelf noch vor der Halbzeit auf 1: verkürzen. Kurz nach dem Anschlusstreffer dezimierte sich der VfB selbst durch eine Rote Karte wegen Foulspiels. In Unterzahl gelang noch der Ausgleichstreffer zum 2:2. Nur vier Minuten später geriet die Heimelf wieder ins Hintertreffen. Weitere Großchancen zum Ausgleich wurden nicht genutzt, somit brachte Stödtlen die drei Punkte ins Ziel. Res.: 0:4.

Dorfmerkingen II - SGM Union Wasseralfingen 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Mahler (12., 35.), 3:0 Rösch (75.). Sehr gut präsentieren sich die die Sportfreunde und gewannen gegen Wasseralfingen völlig verdient mit 3:0.

Westhausen – Bopfingen 3:1 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Schneider (47.,73.), 2:1 Susso (78.), 3:1 Sauter (84.). In einem hart umkämpften Spiel waren die Hausherren vor dem Tor eiskalt und fuhren die drei Punkte verdient ein. Res.: 5:1.

Schloßberg – Pfahlheim 0:0. Ein leistungsgerechtes Ergebnis eines Spiels, das die die Heimelf ersatzgeschwächt antreten musste. Durch gute Defensivarbeit konnten die Schloßberger einen Gegentreffer verhindern, ließen aber in der Offensive die benötigte Durchschlagskraft vermissen. Res.: 0:3.

Kerkingen – Hüttlingen 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Hahn (19.), 0:2 Freimuth (26.). Die ersten Minuten spielten beide Mannschaften verhalten, kamen kaum zu Torchancen. Mit der Führung wurde das Spiel der Gäste sicherer und wenige Minuten später erzielte Hüttlingen das 2:0. In der zweite Halbzeit konnte sich Kerkingen wie schon im ersten Durchgang zu selten durchsetzten. Hüttlingen war über das gesamte Spiel gesehen die bessere Mannschaft und nahm somit verdient die Punkte mit.

SSV Aalen – Adelmannsfelden 0:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 beide Dominik Hahn (53., 74.). Bei hochsommerlichen Temperaturen hatte der SSV einen rabenschwarzen Tag erwischt. Sämtliche Angriffsversuche endeten im nirgendwo. Adelmannsfelden machte es gut, lauerte auf Konter und und machte die Tore. Ein verdienter Sieg für Adelmannsfelden.

Eigenzell – Schwabsberg-Buch 1:5 (0:2). Tore: 0:1 B. Grupp (8.), 0:2, 0:4, 1:5 alle D. Banen Essome (21., 78., 90.), 0:3 S. Feifel (62.), 1:4 M. Wagner (84.). Von der ersten bis zur letzten Spielminute hatte der Tabellenführer aus Schwabsberg-Buch das Spiel im Griff, obwohl auch die Heimelf ihre Torchancen hatte. Res.: 0:2.

Ebnat – Ellenberg 4:1 (2:0). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 alle M. Milz (24., 37. FE, 55.), 3:1 N. Schopf (84.), 4:1 J. Frank (90.).

Im Spiel gegen den Abstieg behielt Ebnat die Oberhand und ließ keine echte Torchance der Gäste zu. Ebnat kontrollierte zu jeder Zeit das Spiel und konnte in der zweiten Hälfte den Zwei-Tore-Vorsprung noch ausbauen und siegte auch in dieser Höhe verdient.

Kreisliga A III: SGM Königsbr./Oberkochen – Steinheim 2:4 (0:1). Tore: 0:1 D. Weidmann (20.), 0:2 M. Didovic (53.), 0:3 L. Liable (60.), 1:3 P. Mager (66.), 1:4 M. Gül (75.), 2:4 R. Renko (79.). Keine weiteren Angaben.