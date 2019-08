Schwabsberg-Buch will erfolgreichen Start fortsetzen

Zwei Spiele, zwei Siege: Viel besser hätte der Start in die Herausforderung Fußball-Bezirksliga für Branko Okic und seine DJK-SG Schwabsberg-Buch kaum verlaufen können. Der Aufstiegstrainer schwärmt vom Potenzial seiner Mannschaft und strebt in die obere Tabellenhälfte, erklärt aber auch warum die beiden Auftakterfolge noch gefährlich sein können.

Während die drei Mitaufsteiger allesamt noch sieglos sind und teils deutliche Niederlagen einstecken mussten, ist es den Rainauern offensichtlich gelungen, den Schwung ihrer Meistersaison in der Kreisliga A II mitzunehmen. Nach neun Jahren Abstinenz hat sich die DJK-SG mit zwei 2:1-Erfolgen gegen Lorch und Gerstetten, zwei Mitkonkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt, äußerst erfolgreich in der Bezirksliga zurückgemeldet. Dass in beiden Partien jeweils ein Rückstand umgedreht wurde, spricht zusätzlich für den Charakter der Truppe von Branko Okic. „Wir haben auch ein bisschen Glück gehabt“, blickt der Trainer zurück, „doch in der zweiten Halbzeit haben wir beide Male überragend gespielt und uns den Sieg verdient.“

Nimmt man die beiden Pokalrunden hinzu, so haben die Schwabsberger alle bisherigen vier Pflichtspiele in der noch jungen Saison für sich entschieden. Auch Okic weiß, dass diese Startbilanz für Sicherheit sorgt, hebt aber auch den mahnenden Zeigefinger: „Wir müssen nun dranbleiben, denn diese ersten beiden Siege können auch gefährlich sein. Wir dürfen deshalb jetzt nicht nur noch 50 Prozent geben, sondern von Spiel zu Spiel denken und jedes Mal das Maximum herausholen. Jeder Punkt ist wichtig für uns.“

Schwer wiegt jedoch, dass Stürmer Clemens Schmid, der in beiden Partien jeweils einmal traf, bis März studiumsbedingt in den Niederlanden weilt. Seine Tore werden dem Aufsteiger fehlen.

Nichtsdestotrotz ist Okic vom Potenzial seiner Mannschaft ebenso überzeugt wie davon, dass diese sich im besten Falle vollkommen aus dem Abstiegskampf heraushalten wird. „Wir haben Qualität und wollen gar nicht erst vom Abstieg reden, sondern uns Jahr für Jahr weiterentwickeln“, so erklärt der 50-Jährige seine Philosophie: „Unser Ziel muss es immer sein, das Maximum herauszuholen. Wir sind mit unserer Entwicklung noch nicht am Ende. Für die nächsten zwei oder drei Jahre, sehe ich noch viel Luft nach oben.“ Ebenso ambitioniert wie einst als Regionalliga-Spieler für den VfR Aalen und RW Erfurt denkt Okic auch als Trainer und verrät, dass er mit seinem Team gerne in der oberen Tabellenhälfte mitspielen würde: „Wenn ein fünfter Platz das Maximum ist, dann will ich auch den fünften Platz erreichen.“

Auch insgesamt ist die Bilanz beeindruckend: Seit der Ex-VfR-Profi seinen Trainerjob im November vor knapp zwei Jahren angetreten hat, gab es für die DJK-SG in 51 Ligaspielen nur neun Niederlagen. „Ich genieße alle Freiheiten und große Unterstützung vom Verein, so dass ich meine Ideen auf den Platz bringen kann“, nennt Okic sein Erfolgsrezept und fügt hinzu: „Jetzt wollen wir soweit nach vorne marschieren, wie es nur geht.“

Dass die kommenden Aufgaben ungleich schwerer werden dürften, erschreckt den Aufstiegstrainer keinesfalls. Mit der TSG Nattheim (10./2 Punkte) und eine Woche darauf dem SV Waldhausen (2./6) warten zwei Aufstiegsaspiranten auf die DJK-SG Schwabsberg-Buch (4./6), zwischendurch geht es im Bezirkspokal gegen Ligarivale Neuler. Es sind Partien, in denen der Neuling auf dem Papier nichts zu verlieren hat und unbeschwert aufspielen kann. „Wir haben keine Angst“, sagt Okic selbstbewusst.

Immerhin habe seine Mannschaft in den Freundschaftsspielen auch schon beweisen, dass man selbst gegen Verbandsligist TSV Essingen (0:4) lange Zeit mithalten konnte. Und mit der Aufstiegseuphorie im Rücken möchten die Rainauer ihren Traumstart nun auch gegen den noch sieglosen, aber in der Offensive hochkarätig besetzten Vorjahresdritten aus Nattheim fortsetzen. Die TSG war gegen Heldenfingen/Heuchlingen (2:2) und Kirchheim/Trochtelfingen (0:0) jeweils nicht über ein Remis hinausgekommen.

Weitere Teams mit voller Ausbeute

Drei weitere Teams starteten hingegen ebenso wie Schwabsberg-Buch mit der vollen Ausbeute von sechs Punkten aus zwei Spielen. Der vorläufige Klassenprimus TSG Schnaitheim (1./6) muss nach zwei Kantersiegen nun beweisen, ob er auch bei Titelfavorit SG Bettringen (6./4) bestehen kann. Eine gänzlich weiße Weste mit je 7:0 Toren haben derweil der SV Lauchheim und der SV Waldhausen (beide 2./6) aufzuweisen. Beide bekommen es mit Abstiegskandidaten zu tun, die noch auf ihren ersten Sieg warten: Bereits am Samstag empfängt Lauchheim in seinem Lippacher Ausweichquartier die Sportfreunde Lorch (13./0), tags darauf gastiert der SVW zum Derby bei der SGM Kirchheim/Trochtelfingen (12./1).

Ebenso wie Lorch stehen auch die beiden Neulinge TSV Großdeinbach (15./0) und SC Hermaringen (16./0) sowie etwas überraschend die als Geheimfavorit gehandelte TSG Hofherrnweiler II (14./0) bislang mit leeren Händen da. Doch zumindest ein Team wird sich am Samstag aus diesem Quartett verabschieden. Hofherrnweiler nämlich gastiert in Hermaringen und will mit einem Erfolgserlebnis die jüngst in Schnaitheim erlittene 1:4-Schlappe vergessen machen.

Auch der FV 08 Unterkochen (9./3) wurde in der Vorwoche von Bettringen (0:4) überrannt und will sich deshalb in Großdeinbach keinen Ausrutscher, um den Kontakt zur Tabellenspitze aufrecht zu erhalten. Ebenso möchte der TV Neuler (5./4) nach seinem ordentlichen Start nun auch im Gastspiel bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen (11./1) natürlich nichts liegen lassen.