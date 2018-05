Der Fußball-Kreisligist DJK-SG Schwabsberg-Buch setzt im Abstiegskampf wieder auf Branko Okic. Der bisherige Trainer Heiko Gotschke hatte zuvor sein Amt zur Verfügung gestellt. Das neue, alte Duo Okic/Manz saß bereits am vergangenen Spieltag auf der Bank und konnte gegen den TSV Adelmannsfelden einen wichtigen 2:0-Sieg feiern.

Unter dem ehemaligen Coach Gotschke feierte die DJK in der vergangenen Saison eine starke Rückrunde und den Einzug ins Finale des Bezirkspokal (0:3-Niederlage gegen Gerstetten, d. Red.). Nach dem Abgang von Stürmer Johannes Eckl vor der Saison, zuletzt vier Niederlagen unter der Regie von Gotschke und dem Absturz in den Tabellenkeller (Aktuell 30 Punkte, d. Red.) setzt die DJK nun auf das Erfolgsteam von 2013. Damals hatte das Trainerduo Matthias Manz und Branko Okic den Verein in die A-Liga geführt.