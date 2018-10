Schwabsberg-Buch rettet Punkt, Eigenzell siegt

Beinahe hätte Abtsgmünd dem A-Liga-Spitzenreiter Schwabsberg-Buch die zweite Niederlage zugefügt. Doch der TSG versagten die Nerven.

Kreisliga A I: Waldstetten II - SGM Hohenstadt/Untergröningen 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Celli (37.), 1:1 Berroth (44.), 1:2 Klotzbücher (67.), 2:2 Rummel (75.).

Essingen II - TSB Schw. Gmünd 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Bechthold (3., FE), 0:2 Gül (17.), 1:2 Keskin (78.). Bereits früh mussten die Hausherren nach einer Notbremse eine Rote Karte hinnehmen und zudem einen Foulelfmeter, der zum 1:0 verwandelt wurde. Gül sorgte nach 17 Minuten für das 2:0. Das Spiel schien ein frühes Ende zu finden. Doch die Hausherren fingen sich und Essingen gelang noch der Anschluss.

Kreisliga A II: Westhausen - Eigenzell 0:1 (0:1). Tor: Rushiti (31.). Bes. Vorkommn.: Rote Karte Westhausen (65.). In einem hart umkämpften Spiel, indem die Gäste einen Fehler der Heimmannschaft ausnutzen, entführen die Gäste glücklich die drei Punkte.

Dorfmerkingen II - Ebnat 2:1 (0:0). Tore: 1:0 S. Wieser (62.), 1:1 L. Gentner (82.), 2:1 F. Amon (84.). In einem schwachen Spiel konnten die Sportfreunde ihre Chancen besser nutzen und gewannen somit 2:1.

Bopfingen - SGM Union Wasseralfingen 0:1 (0:1). Tor: Eisele (4.). In der ersten Halbzeit waren die Gäste besser und hatten einige glasklare Chancen. In der zweiten Halbzeit diktierte Bopfingen die Partie, scheiterte aber immer wieder am starken Gästetorwart.

Pfahlheim - Stödtlen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Raab (43.), 1:1 M.Groll (75.). Stödtlen war in der ersten Halbzeit überlegen, Pfahlheim meistens einen Schritt zu spät. Deshalb war die Pausenführung für den SV DjK auch hochverdient. In der zweiten Halbzeit dann ein verändertes Bild. Die Heimelf kam deutlich verbessert aus der Kabine. Pfahlheim machte Druck, Stödtlen blieb aber über Konter immer gefährlich. In der 75. Minute belohnte sich die Heimelf mit dem Ausgleich. Kurz vor Schluss hatte Pfahlheim noch Pech mit einem Pfostenschuss.

Hüttlingen - Ellenberg 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Birkle (14.), 1:1 Röhrle (17.), 2:1 Baumgärtner (69.).

Hüttlingen war von Beginn an besser im Spiel. Die Gäste aus Ellenberg kamen zwar zum zwischenzeitlichen Ausgleich, fanden aber ansonsten nicht in die Partie. In der zweiten Hälfte spielten nur noch die Gastgeber und hätten durchaus höher gewinnen können.

Abtsgmünd - DJK-SG Schwabsberg-Buch 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Banen Essome (40.), 1:1 L. Kettner (FE, 50.).

Bes. Vorkommn.: Abtsgmünd verschießt einen Handelfmeter (90.). In einem guten Spiel ging die DJK in der ersten Hälfte in Führung. Nach der Pause drehte die TSG etwas auf und verdiente sich den Ausgleich. In der letzten Minute vergab die TSG die große Chance auf den Sieg

Kerkingen - Adelmannsfelden 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Krisch (7.), 2:0 Geiß (41.), 3:0 Krisch (67.).

Mit der ersten Aktion erzielte Kerkingen die Führung. Durch diese konnte der Gastgeber aber keine Sicherheit gewinnen und das Spiel war durchgehend von Fehlern behaftet. Nach dem dritten Treffer war das Spiel entschieden. Kerkingen musste nicht mehr mehr, A´felden konnte nichts mehr entgegensetzen. Reserven: 3:0.

Schloßberg - SSV Aalen 3:2 (2:0). Tore: 1:0 F. Volk (15.), 2:0 Glatzer (42.), 2:1 B. Klein (70.), 2:2 ET (76.), 3:2 Horst (78.). Schloßberg hatte die Partie über weite Strecken im Griff. Dennoch konnte Aalen ausgleichen. Doch letztlich konnte Schloßberg den Siegtreffer nachlegen.

Kreisliga A III: Heidenheim - SGM Königsbr./Oberkochen 3:3 (2:2). Tore: 0:1 Zammiello (10.), 1:1 Ngayawou (28.), 2:1, 3:2 beide Toklucu (33., 56.), 2:2 Eschweiler (38.), 3:3 Mager (90.+3).