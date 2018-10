Schwabsberg-Buch patzt – Eigenzell spielt gar nicht

Die DJK-SG Schwabsberg-Buch bleibt Tabellenführer – obwohl sie ihre zweite Niederlage in der Fußball-Kreisliga A kassiert haben. Doch Verfolger Eigenzell spielte gar nicht.

Kreisliga A I: Bettringen II – Essingen II 1:5 (0:0). Tore: 0:1 Haller (50.), 0:2 Landgraf (55.), 0:3 Haller (65.), 1:3 Richter (70.), 1:4 Bühler (80.), 1:5 Haller (88.). Auf dem Bettringer Kunstrasenplatz begegneten sich zwei gleichwertige Mannschaften auf Augenhöhe. Die Essinger zeigten deutlich mehr Effektivität vor dem gegnerischen Tor und agierten in der Schlussphase zudem konterstark. Der deutliche Auswärtssieg ist unterm Strich zu hoch ausgefallen.

Kreisliga A II: Ebnat - Westhausen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 und 2:0 Milz (20./61.), 2:1 Lackner (86.). Der SV Ebnat begann sehr engagiert und wurde mit dem 1:0 auch gleich belohnt. Der TSV fand in der ersten Hälfte keine Mittel um auszugleichen. Nach einer Stunde ein weiterer Treffer für die Heimmannschaft, die konsequent zur Sache ging. Erst nach einem abgefälschten Freistoß fiel der Anschlusstreffer kurz vor dem Ende und die Partie wurde nochmals spannend. Ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft. Reserven 0:2.

Adelmannsfelden - Abtsgmünd 0:0. Im vorgezogenen Derby gab es am Samstag keinen Sieger. Reserven: 5:2.

Stödtlen - Bopfingen 1:3 (0:3). Tore: 0:1 R. Brunner (5.), 0:2 k.A. (17.), 0:3 k.A. (25.), 1:3 J. Ilg (83.), 1:4 D. Frosch (85.). Stödtlen war das gesamte Spiel über unterlegen und kassierte frühe Gegentore. In der zweiten Halbzeit war die DJK zwar gleichwertig, aber ohne zwingende Chancen.

Tannhausen - Dorfmerkingen II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 M. Rösch (6.), 1:1 A. Vaas (78.). Von 93 Spielminuten beherrschte die Heimelf ganze 90 Minuten das Spiel. Dorfmerkingen ging nach einem langen Ball in Führung nachdem die Abstimmung in der Hintermannschaft der Heimelf nicht gepasst hatte. Danach war bis auf zwei Chancen nur noch der VfB im Ballbesitz und hatte das Spiel komplett unter Kontrolle, konnte jedoch nicht mehr als den Ausgleich erzielen.

SSV Aalen - Kerkingen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Klein (20.), 1:1 Uhl (69.). In der ersten Halbzeit war der SSV das spielbestimmende Team und hätte mit zwei bis drei Toren führen müssen. In der zweiten Halbzeit verlor der SSV etwas den Faden und ließ Kerkingen zu viel Raum, was diese zum Ausgleich nutzten. Am Ende aufgrund der zwei verschiedenen Halbzeiten ein gerechtes Remis.

Schwabsberg-Buch - Hüttlingen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Kamm (48.), 0:2 Hahn (82.).

In der ersten Halbzeit präsentierte sich der Gastgeber als die bessere Mannschaft. Die Gäste kamen in Durchgang zwei, als Schwabsberg-Buch abbaute, besser zurecht und gingen als verdienter Sieger vom Platz.

Ellenberg - Pfahlheim. Abbruch nach 20 Minuten wegen Platz- und Wetterverhältnisse. Reserven: 1:5.

Eigenzell - Schloßberg witterungsbedingte Absage.

Hohenstadt/Untergröningen - Straßdorf witterungsbedingte Absage.

Kreisliga A III: Königsbr./Oberkochen - Großkuchen 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Scherieble (65.), 0:2 Wiedenmann (68.), 1:2 Eschweiler (85., FE). Bes. Vor.: 86. Gelb-Rote Karte Großkuchen.