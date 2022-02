Schwabsberg bläst zum Sturm auf den Betzenberg

Mit zwei Siegen in Folge fährt der KC Schwabsberg am 15. Spieltag der Kegel-Bundesliga mit breiter Brust in die Pfalz um unterhalb des berüchtigten Betzenberges bei der TSG Kaiserslautern auf Punktejagd zu gehen. Nach dem Erfolg zuhause gegen die favorisierten Raindorfer sollte genügend Selbstvertrauen im KC-Team stecken, um optimistisch in diese Begegnung zu gehen.

Kaiserslautern bisher unglücklich agierend konnte nur einen Sieg in Berlin und zuhause ein Unentschieden gegen Amberg erreichen. Sehr unberechenbar die Ergebnisse der Pfälzer zuhause, die von 3425 bis 3677 reichen. Leistungsträger der TSG sind Pascal Kappler, Sebastian Peter und Florian Wagner, deren Heimschnitt deutlich über der 600er Marke liegt. Schwabsberg mit aufsteigender Tendenz will sich im Revier der „Roten Teufel“ nicht verstecken und im Angriff-Modus das Spiel angehen. Mit 8:12 Punkten stehen die Rainauer derzeit auf dem achten Tabellenplatz, die Lauterer stecken tief im Abstiegsstrudel auf Platz 10 mit 3:15 Punkten. Trotzdem darf man die TSGler zu Hause nicht unterschätzen, den im Hinblick auf den Klassenerhalt werden die Gastgeber alles in die Waagschale werfen, um die Punkte auf der heimischen Anlage zu behalten. Entsprechend der Verbandsvorgabe wird diese Begegnung, geschuldet der Corona-Pandemie, ohne Zuschauer stattfinden.