Rainau-Schwabsberg (an) - Wiederum ein Spiel auf Messers Schneide absolvierten die Ostälbler in der Oberpfalz. Nach einem 0:2-Rückstand konnte in der Mittelpaarung wieder ausgeglichen werden. Einem Krimi gleich war dann das Spiel im dritten Durchgang in dem Schwabsberg als glücklicher Gewinner von den Bahnen ging.

Als Außenseiter überraschten die Mannen um Kapitän Drexler den klaren Favoriten mit einer tollen Auswärtsleistung und konnten damit den siebten Tabellenplatz festigen. Für die Raindorfer war dies eine bittere Niederlage, die so nicht eingeplant war und die Erwartungen auf einen Platz im vorderen Drittel vorerst zunichte macht. Für Schwabsberg war es eine geglückte Generalprobe für das anstehende Champions League-Spiel bei KK Neumarkt in Italien am kommenden Samstag um 13 Uhr. Mit einer veränderten Aufstellung zuhause überraschten die Raindorfer die Schwabsberger, die dadurch gezwungen waren, ihren Plan zu überdenken und ebenfalls eine Veränderung vorzunehmen, das sich letztendlich positiv auswirkte. Am Start hatten es Schlosser und Drexler mit Schmid und Schreiner zu tun.

Schlosser nicht zu halten

Schlosser konnte zwar den mit einer Weltklasseleistung von 661 Kegeln aufwarteten Schmid nicht aufhalten, aber mit seinem besten Auswärtsergebnis (613) den Rückstand in Grenzen halten. Mit einer schlechten Startbahn hatte Drexler zu kämpfen, konnte jedoch im weiteren Verlauf das Spiel gegen Schreiner ausgeglichen gestalten und verlor nur knapp den für ihn wichtigen vierten Satz (600:590). Ein Auftakt im Sinne der Gastgeber mit 2:0 Mannschaftspunkten und 1261:1203 Kegeln. In der Mittelpaarung trafen Brachtel und Arnold auf die Raindorfer Kotal und Lallinger. Mit einer 175er Bahn eröffnete Brachtel sein Spiel und gewann klar mit 4:0 Satzpunkten gegen den tschechischen U 23-Nationalspieler Kotal (647:596).

Sein Partner Arnold zeigte aufsteigende Form, spielte ausgeglichen gegen den Ex-Schwabsberger Lallinger und hatte am Ende mit zwei Kegeln Vorsprung den zweiten Mannschaftspunkt für seine Mannschaft erspielt (602:600). Bei einem Spielstand von 2:2 Mannschaftspunkte und 2457:2452 Kegeln war wieder alles offen. Raab und Grötsch bei den Hausherren gegen die Rainauer Beier und Zürn waren die Heroen der Schlusspaarungen, die für die Entscheidung des Spieles sorgen mussten. Ein auf hohem Niveau gestaltetes Duell lieferten sich Raab und Beier, das der Raindorfer mit einer Serie von Handneunern im letzten Räumen knapp bei Satzgleichheit und 639:632 Kegel für sich entscheiden konnte.

Das zweite Duell nicht weniger spannend brachte die Entscheidung für Schwabsberg, da sich Zürn nervenstark drei Gewinnsätze holte und die entscheidenden Kegel gegen Grötsch erspielte (567:553). Ein Spiel nach dem Geschmack der Zuschauer, die bis zur letzten Kugel auf die Entscheidung warten mussten. Ein mit sich nicht zufriedener Kapitän Drexler war voller Stolz auf seine Mannschaft, die den ersten Auswärtssieg in der Liga mit hervorragenden 3651 Kegeln als Team erkämpft hat. „Nach dem Remis zuhause war dies ein sehr wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt und als Vorbereitung für das anstehende Champions-League-Spiel am Samstag bei KK Neumarkt in Südtirol“, resümierte ein überglücklicher Vorstand Reinhard Prickler.