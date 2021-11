Schwabsberg: Ab nach Thüringen

Rainau-Schwabsberg (an) - Mit dem Heimsieg im Rücken fahren die Schwabsberger Kegler in das noch unbekannte Wernburg. Wernburg als Aufsteiger aus der Corona-Saison konnte sich bisher in der 1. Bundesliga mit einem ausgeglichenen Punktekonto gut verkaufen.

In ihren Reihen befinden sich mit Alexander Conrad, Christian Zeh und Paul Sommer namhafte Spieler, die sich derzeit unter den Top 20 Spielern der Liga befinden. Schwabsberg, bisher noch nicht so richtig in Fahrt gekommen, will weiterhin an der sich abzeichnenden Aufwärtskurve arbeiten. In Thüringen treffen zwei Mannschaften aufeinander, die personell ähnlich aufgestellt sind. Das allein dürfte für eine spannende Begegnung sorgen. Wer kommt besser aus der zweiwöchigen Pause? Teammanager Prickler kann auf den kompletten Kader bauen und hat die Qual der Wahl, welche sechs Spieler er am Samstag (12 Uhr) ins Rennen schickt. „Wir wollen uns Chancen in Wernburg erarbeiten und mit einer kompakten Mannschaftsleistung da anschließen, wo wir gegen Kaiserslautern aufgehört haben“, so der Schwabsberger Kapitän Drexler.