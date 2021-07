Schwaben-Duo mit Top-Plazierungen in Holland

Die dritte Station der Deutschen GT-Meisterschaft war die modernisierte Formel 1-Rennstrecke an Hollands Nordseeküste in Zandvoort. Wie die meisten Fahrer zeigte sich auch die Team Car Collection-Fahrerpaarung Florian Spengler und Markus Winkelhock vom Umbau des Kurses sehr angetan. „Die beiden neuen Steilwandkurven sind schon etwas Besonderes in Europa. Wir tragen hier sogar noch vor der Formel1 unsere GT-Masters-Rennen aus. Der Kurs hat jedenfalls schon mal gewonnen“, so Spengler.

Markus Winkelhock markierte im zweiten freien Training die Tagesbestzeit, so dass die schwäbische Fahrer-Crew zuversichtlich war für die beiden Rennen. Ohne einen vorherigen Testtag hatte das Team um die Beiden offensichtlich ein sehr gutes Setup für die neue Strecke gefunden.

Das Zeittraining für den ersten Lauf wurde durch Rotphasen unterbrochen, so dass es für Florian Spengler nur zu einem Startplatz in Reihe neun reichte. Im Rennen konnte sich Spengler um vier Positionen nach vorne kämpfen, Markus Winkelhock konnte nach dem Fahrerwechsel ebenfalls vier Plätze gewinnen und kam auf Rang 11 über die Ziellinie. Die Top-Ten hatten sie knapp verpasst, aber es bedeutete Punkte in der Gesamtwertung und den Sieg für Florian Spengler in der Trophy-Wertung.

Für das zweite Rennen konnte Markus Winkelhock einen hervorragenden achten Startplatz herausfahren, den er nach dem Start im weiteren Verlauf bis auf den sechsten Rang verbessern konnte. Nach dem Boxenstopp mit Fahrerwechsel befand sich der Car Collection-Audi mit Florian Spengler wieder auf dem achten Platz, den dieser rundenlang erfolgreich verteidigen konnte.

Nach spannendem Kampf beendete Spengler das Rennen schließlich auf dem siebten Rang. „Für uns war es ein tolles Rennwochenende auf dieser Stecke mit einem Sieg in der Trophywertung und dem super Ergebnis in den Top-Ten. Das ganze Team hat toll gearbeitet und wir freuen uns alle schon auf den Nürburgring Anfang August“, so Spenglers Fazit.