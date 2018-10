Schwäbisches beim Frauenfrühstück

(an) - Schwäbische Märchen und Geschichten sind das Thema beim ökumenischen Frauenfrühstück in der Sängerhalle am Mittwoch, 24. Oktober, von 9 bis 11 Uhr. Die Märchenerzählerin Marie-Louise Ilg erzählt von der Eidechse, die sprechen kann (natürlich schwäbisch), von dem knitzen Mädle, das die Bauersfrau überlistet, vom Prototyp des klugen Schwaben und anderen schwäbischen Originalen. Außerdem erfährt man, was Thaddäus Troll über die Schwaben zu sagen wusste. Auch Nicht-Schwaben sind eingeladen.