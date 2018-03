Schwäbischer Albverein zieht positive Bilanz

Über 200 Wanderkilometer, 29 Veranstaltungen mit mehr als 300 Teilnehmern, neue Mitglieder – die Ortsgruppe Aalen zog eine überaus positive Bilanz für das Jahr 2017 bei der Mitgliederversammlung.

Musikalisch wurde die Versammlung von Hiltrud Bader-Fachet und ihrer Tochter Andrea begleitet. Felicitas Lutz ehrte einige Mitglieder für ihre langjährige Treue. Monika Göckeler und Hartmut Ulrich sind seit 60 Jahre Mitglieder, Franz Weber wurde für 50 Jahre geehrt. Seit 40 Jahren sind Josias Maier und Karl-Heinz Schaeffer dabei, das 25-jährige Jubiläum feierten Berta Glöckner und Theresia Kaufmann.

Für die Ortsgruppe ließ Hiltrud Bader-Fachet das Jahr Revue passieren und gab einen Ausblick auf das Wanderjahr 2018. Vom Familienspaziergang über Ganztageswanderungen bis zum ersten Ostalb-Marathon sei hier einiges geplant.

Als eifrigste Wanderer wurden Else Neidlein, Sonja Olschewski, Else Munz und Adolf und Christa Wahl bei den Senioren mit einem Präsent bedacht. In der Hauptgruppe brachten es Regina Skomski, Felicitas Lutz, Christel Heyse, Silvia Gänsler und Hiltrud Bader-Fachet auf die meisten Wanderkilometer.

Die von Felicitas Lutz geführte Kasse wurde von Irmgard Benz geprüft und für einwandfrei erklärt. Mit einem Dank an alle ehrenamtlich Tätigen und einem Lied wurde die Versammlung beendet. Ein Film über das Ökosystem Wald beeindruckte mit wunderbaren Bildern.