Schunkeln und Singen in Bopfingen

Gemeinsames Singen – das bringt immer mehr Menschen zusammen und so gibt es nicht nur in Ellwangen und Heidenheim ein Wirtshaussingen, sondern jetzt auch in Bopfingen. Der Förderverein für Kultur- und Heimatpflege und die Stadt Bopfingen haben am Samstag zum ersten Mal zu der Veranstaltung „Die Schranne singt“ eingeladen.

„Wo man singt, da lass dich nieder“, war das Motto des Abends und das hatten einige Bopfinger auch umgesetzt. An die 140 Gäste waren zum Schlemmen und Mitsingen in die Schranne gekommen. Dabei ging es nicht um den perfekten Gesang, sondern um die Freude. Nachdem die Teller von der Gulaschsuppe und dem Kraut samt Bratwurst befreit wurden, wurden die Liederhefte verteilt. Darin gab es eine Auswahl von über 50 Liedern, von Udo Jürgens über The Beatles und Liedern aus der Region war alles dabei.

Die beiden Cousins Martin und Manuel Stumpp aus Lauchheim sorgten für die musikalische Begleitung. Zu Beginn gaben sie die Lieder vor und das Publikum stimmte erst noch etwas zaghaft ein. Doch je später der Abend, umso lauter die Stimmen und umso mehr wurde geschunkelt. Die Bopfinger mussten einfach erst etwas auftauen. Doch die Freude war von Anfang an zu sehen, sowohl bei „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „My Bonnie ist over the ocean“ oder „Der Junge mit der Mundharmonika“. Besonders gut kamen die Lieder mit regionalen Bezug an. So ertönten die meisten Stimmen bei „Droba auf dr rauha Alb, jubeidi, jubeida“ oder bei „Auf die Schwäb’sche Eisebahne“.

Für noch mehr Schwung sorgte das spontane Mitspiel eines Gastes. Die Lauchheimer Cousins wären normalweiser an diesem Abend zu dritt unterwegs gewesen, aber der Schlagzeuger war leider erkrankt. So gaben zunächst nur die Gitarre und das Piano beziehungsweise das Akkordeon den Takt vor. Ein Gast der Schranne nutzte allerdings eine Pause, um sein Cajón, eine Kistentrommel, zu holen und die beiden anderen Musiker zu unterstützen. Das kam beim Publikum zusätzlich gut an, wie der gesamte Abend.

„Die Stimmung war super und wir sind sehr zufrieden. Also, wir werden das auf jeden Fall wiederholen“, sagte Werner Gentner Vorstand des Fördervereins für Kultur- und Heimatpflege. Der Erlös des Abends fließt in das Projekt „Bopfingen in Bronze“, das am 19. März um 19 Uhr in der Schranne vorgestellt wird.