Schulungen im Bezirk

Der Württembergische Fußballverband (wfv) führt im Herbst 2018 eine Reihe von dezentralen Schulungen als Fortbildungsmaßnahmen für seine Trainer im Bambini, F- und E-Junioren Bereich mit praktischen Tipps für die Trainingsarbeit durch. Die Trainerschulung „Spielen und trainieren in der Hall“ im Bezirk Ostwürttemberg findet an folgenden Terminen statt: Montag, 29. Oktober um 18 Uhr in Eigenzell, Dienstag, 30. Oktober um 18.30 Uhr in Böbingen Donnerstag, 15. November um 18.30 Uhr in Nattheim.

Der wfv-Instruktoren-Lehrstab möchte alle im Kinderfußball tätigen Trainer dabei unterstützen, mit Kindern dieser Jahrgangsstufen kindgerecht zu trainieren und zu spielen. Daher lädt der wfv zur Trainerschulung ein: „Spielen und trainieren in der Halle“. Fragen zum Kinderfußball werden Ihnen bei der Schulung unserer Instruktoren beantwortet und ein praxisorientiertes Training gemeinsam mit den Teilnehmern durchgeführt. Weitere Informationen zum Thema sowie alle Termine erhalten Sie auch auf der wfv-Homepage unter www.wuerttfv.de/trainerschulungen.