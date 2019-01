Schulsport: Zwei Eisen im Feuer

Die Volleyballer des Peutinger-Gymnasiums aus Ellwangen können beim Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ die ersten Erfolge verbuchen. Bei den Jungen qualifizierten sich sowohl in der Altersklasse WKI, als auch WKII jeweils eine Mannschaft für das Finale des Regierungspräsidiums.

Beim „Jugend trainiert für Olympia“ messen sich Schule aus ganz Deutschland in unterschiedlichen Sportarten und Altersklassen. Die Altersklasse WKI sind die ältesten Schüler, WKIV die jüngsten. Gestartet wird in der sogenannten Kreismeisterschaft. Die besten Mannschaften aus diesem Wettkampf können sich über eine Zwischenrunde für das Finale des Regierungspräsidiums (RP-Finale) qualifizieren. Wer hier erfolgreich ist, spielt das Landesfinale und anschließend das Bundesfinale in Berlin.

Zehn Mannschaften am Start

Das Peutinger-Gymnasium nimmt in diesem Schuljahr gleich mit zehn Mannschaften am Wettbewerb teil. Diese verteilen sich auf sechs Mannschaften bei den Jungen und vier Mannschaften bei den Mädchen. Die Altersklasse WKIV startet erst noch, in den anderen Altersklassen wurden bereits die Kreismeisterschaften und Zwischenrunden gespielt.

Die Jungen der Altersklasse WKII spielten nach einer erfolgreichen Kreismeisterschaft die Zwischenrunde in Heidenheim und waren hier erfolgreich.

Für die Jungen der Altersklasse WKI fand die Zwischenrunde in Bad Mergentheim statt. Hier konnten sich die Volleyballer des PGs gegen alle Mannschaften klar mit 2:0 durchsetzen und sind somit für das RP-Finale qualifiziert.