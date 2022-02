Schulsport: Grauleshofschule und PH Schwäbisch Gmünd ziehen an einem Strang

Seit diesem Schuljahr findet zwischen der Aalener Grundschule im Grauleshof und der Lehramtsausbildung im Fach Sport der Pädagogischen Hochschule (PH) Schwäbisch Gmünd eine Zusammenarbeit statt. Bettina Klaus-Einsiedel, kommissarische Schulleiterin der Grauleshofschule und Michael Gerstner, Dozent an der PH Gmünd und Sportlehrer an der Technischen Schule Aalen sorgen dafür, dass der Schulsport auch zu Coronazeiten nicht zu kurz kommt.

„Gerade im Grundschulalter kommt einem vielperspektivischen Schulsport eine elementare Bedeutung zu, indem die Kinder unterschiedlichste Bewegungsfelder kennenlernen“, sagt Bettina Klaus-Einsiedel. Bei einem Vortrag von Michael Gerstner informierte sich das Kollegium über die aktuellen fachdidaktischen Entwicklungen des Sportunterrichts. Lehramtsstudierende planen im Rahmen des Seminars Leitperspektiven im Sport und deren Umsetzung im Bildungsplan mit ihrem Dozenten Michael Gerstner vier Sporttage im Schuljahr.

Die Sportstudierenden sammeln so Praxiserfahrungen. Das Lehrendenkollegium erhält Einblick in aktuelle fachtheoretische Sportinhalte und jede Klassenstufe erlebt einen ganz besonderen Sporttag. Im Januar gab es zwei solcher Tage für Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Klassen. Neben einer „Dschungelexpedition“ und einer „Reise auf die Insel der Abenteuer“ in der Sporthalle war es ein großes Anliegen für alle Beteiligten aufzuzeigen, dass auch im Winter und unter Pandemiebedingungen Schulsport im Freien sehr gut möglich ist. So initiierten die Studierenden eine Winterolympiade und einen Sporttag unter dem Motto „Werfen wie Captain America“ im Freien auf dem Pausenhof und dem Hartplatz rund um die Grauleshofschule.

Es zeigte sich, dass eine solche Kooperation trotz coronabedingter Einschränkungen möglich ist und die Bedürfnisse der Kinder trifft. Die nächsten Sporttage sind für den Sommer bereits in Planung.