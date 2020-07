Schulpreis 2020 geht an Realschule Bopfingen und Mittelhofschule Ellwangen

In einem bedingt durch Corona wesentlich kleineren Rahmen als sonst üblich hat der Ostalbkreis am Mittwochabend im Landratsamt den Schulpreis 2020 verliehen. Das Motto dieses 15. Wettbewerbs lautete „Umweltschutz konkret- gemeinsam Großes bewegen“. Den mit 1500 Euro dotierten ersten Preis erhielten die Realschule Bopfingen und die Mittelhofschule Ellwangen, über einen zweiten Preis in Höhe von 1000 Euro konnten sich die Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen und die Kocherburgschule Unterkochen freuen.

Landrat Klaus Pavel bedauerte, dass durch Corona das Thema Klima- und Unweltschutz etwas ins Hintertreffen geraten sei. Doch jeder könne in seinem ganz persönlichen Umfeld etwas tun. An den ausgezeichneten Schulen habe der Umweltschutz einen hohen Stellenwert.

In diesem Sinne äußerten sich auch der Geschäftsführer von Südwestmetall, Markus Kilian, und Direktor Christof Morawitz von der Kreissparkasse Ostalb.

Die einzelnen Schulen präsentierten ihre jeweiligen Projekte. An der Realschule Bopfingen haben die Schüler die Wasserqualität der Sechta geprüft und festgestellt, dass die Temperatur relativ hoch ist. Daraufhin wurde 135 Roterlen am Flussufer gepflanzt. Der Biber hat zwar versucht diese Bäume zu zerstören, doch die Schüler haben durch Schutzmaßnahmen die meisten Roterlen retten können.

An der Mittelhofschule in Ellwangen gibt es zahlreiche Umweltschutzprojekte, die Schüler haben Pflanzkübel in der Stadt aufgestellt, Beete im Schulgarten angelegt und an der Turnhalle eine Blühwiese gepflanzt.

Bei der Karl-Kessler-Schule Wasserlalfingen stand das Projekt „Neugestaltung des Schulgartens“ im Vordergrund. Dabei wurden auch Lebensräume für Wildbienen geschaffen. Das Umweltkonzept der Kocherburgschule Unterkochen hat die Jury ebenfalls überzeugt. Hier gibt es in jeder Klasse Umweltmanager, die Müllvermeidung steht hoch im Kurs und es wurde eine Baumpflanzaktion durchgeführt.