Schulen können Tabletkoffer ausleihen

Das Kreismedienzentrum ist im Ostalbkreis mit Standorten in Aalen und in Schwäbisch Gmünd vertreten. Das Kreismedienzentrum verleiht Geräte und didaktische Medien für Bildungseinrichtungen und berät Schulen bei allen medienpädagogischen und technischen Fragen. Infos gibt es beim Medienzentrum unter der Telefonnummer 07361 / 503-1329 in Aalen und unter 07171 / 32-4335 in Schwäbisch Gmünd oder im Internet www.kmz-ostalbkreis.de/kontakt.html