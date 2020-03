Schulen im Ostalbkreis können bereits ab Montag schließen

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Schließung aller Schulen im Land ab kommenden Dienstag angekündigt. Wie das Landratsamt Ostalbkreis am Samstag aktuell mitteilt, können die Schulen im Ostalbkreis unter bestimmten Voraussetzungen bereits ab Montag, 16. März, schließen.

Landrat Klaus Pavel hat am Samstagmorgen direkt mit Kultusministerin Susanne Eisenmann Kontakt aufgenommen und die besondere Situation im Ostalbkreis geschildert, die sich nach der Rückkehr von vielen Skifahrenden aus Ischgl in Tirol ergeben hat. Aus den Reihen der Teilnehmenden wurden in den vergangenen Tagen vermehrt Corona-Fälle bestätigt. Aufgrund der Vielzahl von Kontaktpersonen in den Bussen, die möglicherweise erkranken können oder bereits erkrankt sind, hat der Ostalbkreis unter anderem ein Drive-in-Testzentrum auf dem Aalener Greutplatz zur Abstrichnahme eingerichtet und weitere erforderliche Maßnahmen ergriffen.

Im Hinblick auf diese Sondersituation und die damit verbundenen besonderen Herausforderungen haben die Kultusministerin und der Landrat verbindlich folgende Vorgehensweise für den Ostalbkreis festgelegt: Den Schülerinnen und Schülern sollten laut Kultusministerium am Montag, 16. März, lediglich noch in geeigneter und angemessener Weise Lerninhalte, Lernpläne oder Aufgaben zusammengestellt und weitergegeben werden.

Deshalb können im Ostalbkreis jetzt all diejenigen Schulen ab Montag 16. März, schließen, die dies bereits am Freitag, 13. März, organisiert und erledigt haben.

Alle Städte und Gemeinden im Ostalbkreis sowie alle Schulen haben heute ein entsprechendes Informationsschreiben von Landrat Klaus Pavel per E-Mail erhalten.

Bislang bereits am Montag geschlossen haben die die Konrad-Biesalski-Schule und die Andreas-Fröhlich-Schule mit allen Außenstellen, sowie alle Schulkindergärten sowie die Braunenbergschule.