Schulen: „Grundversorgung im Pflichtbereich ist voll gewährleistet“

Die Haupt- und Werkrealschule ist eher ein Auslaufmodell, nur noch jeder zehnte Ostalb-Schüler besucht eine. Die Gymnasien legen um satte 40 Prozent bei den Schülerzahlen zu, die Realschulen geben 3,4 Prozent ab. Die Gesamtschulen erleben einen regen Zuspruch. Das sind Zahlen, die gestern das Staatliche Schulamt Göppingen in einer Pressekonferenz in der Galgenberg-Schule bekannt gab. Die momentan leidenschaftlich geführte Diskussion über die Einsparungspolitik des Landes bei den Lehrersstellen sieht der Chef des Schulamts, Hans-Jörg Polzer, so: Es gibt keinen Lehrermangel, im Ostalbkreis „ist die „Grundversorgung im Pflichtbereich zu 100 Prozent gewährleistet“. In kritischen Zeiten wie etwa bei einer Grippewelle könne man jedoch an die Grenzen stoßen und den Lehrerbedarf nicht abdecken, räumt Polzer ein.

Von einem Lehrermangel will auch Roland Dangelmaier vom Schulamt nicht reden. Zwar wurden im Ostalbkreis zwischen September 2012 und diesen September 110 Lehrer in den Ruhestand verabschiedet und dagegen nur 47 neu eingestellt. Es hätte aber auch Versetzungen gegeben, die bei diesen Zahlen nicht auftauchen und die man berücksichtigen müsse. Die Tendenz ist eindeutig: Im neuen Schuljahr 2013/2014 gehen von den 2970 Viertklässlern im Ostalbkreis ab nächster Woche fast 80 Prozent an eine Realschule oder an ein Gymnasium, nur noch 300 (10,1 Prozent) an eine Werkrealschule/Hauptschule (bei einer - nicht mehr verbindlichen - Grundschulempfehlung für 765 Viertklässlern) und bereits fast neun Prozent (257 Schüler) an eine der neuen Gesamtschulen. Obwohl die Gesamtschulen „kritisch beobachtet werden“ (Dangelmaier), kommen sie gut an. Es gehe nicht um Politik, sondern um die „gute Arbeit“ an den Schulen, die Eltern hätten beispielsweise für die Gemeinschaftsschule in Rosenberg „mit den Füßen“ abgestimmt. Enorm, so Polzer, sei die Dynamik auch an den bereits bestehenden Gemeinschaftsschulen in Westhausen oder Essingen. Neu dazu kommen nun die Gemeinschaftsschulen der zweiten Tranche in Ellwangen (zwei Schulen), in Hüttlingen, Gmünd und Heubach. Der Trend zum Gymnasium hat Folgen für die Realschulen, erklärt Heike Rieger-Schlenkermann, Schulleiterin der Galgenberg-Schule: Die „Rückfallquote“ von Gymnasiasten an die Realschule in Klasse sieben bis neun sei hoch. Mittlerweile sei es so, dass bereits nach den ersten Wochen die Schüler vom Gymnasium auf die Realschule wechseln. Dies hätte es vorher so noch nicht gegeben. Für einen Teil der 20 Haupt/Werkrealschulen im Kreis sieht es düster aus. Hier gilt: Bei zwei Jahren lang weniger als 16 Schülern droht die Schließung. Konkret ist das für die Bohlschule in Aalen und für die Schule in Röhlingen. Gefährdet vom Auslaufen sind die Haupt- und Werkrealschulen an der Talschule in Wasseralfingen, in Lauchheim und Unterkochen. (lem)