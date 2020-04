Schulen bleiben vorerst geschlossen

Wie bereits offiziell bekannt gegeben, bleiben die Schulen weiterhin bis einschließlich 30.04. geschlossen. Der Schulbetrieb soll voraussichtlich ab 4. Mai wieder schrittweise aufgenommen werden.

Um Familien und Alleinerziehende in systemrelevanten Berufen oder Berufen der kritischen Infrastruktur weiterhin zu unterstützen und die Betreuung der Schüler sicherzustellen, organisiert die Stadt Aalen gemeinsam mit den städtischen Schulen weiterhin eine Notbetreuung.

Die Notbetreuung kann von Familien in Anspruch genommen werden, wenn beide Elternteile in systemrelevanten Berufen oder Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten oder wenn nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf im Gesundheits- oder Pflegebereich arbeitet. Alleinerziehenden gleichgestellt, sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberechtigte aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehindert ist.

Bei Inanspruchnahme eines Notbetreuungsplatzes, muss eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Unabkömmlichkeit des Arbeitnehmers vorgelegt werden. Zudem sind Eltern weiterhin dazu angehalten zu prüfen, ob die Betreuung ihres Kindes nicht in anderer Weise sichergestellt werden kann.

Auch weiterhin gelten in besonderem Maße die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Infolgedessen beschränkt sich die Gruppengröße auch zukünftig auf fünf Kinder. Detaillierte Informationen erhalten zugangsberechtige Eltern bei der Anmeldung.

Um den Start am kommenden Montag so reibungslos wie möglich zu gestalten und den Bedarf noch vor dem Wochenende prüfen zu können, sind die Schulleiter am Freitag, 17. April, von ab 8 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar, um die Anmeldungen entgegen zu nehmen. Die Notbetreuung wird bedarfsorientiert an den jeweiligen Schulen eingerichtet.